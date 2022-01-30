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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الرياضة: تغييرات كيروش في منتهى الذكاء.. وشكرا لـ أحمد مجاهد

صدى البلد

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بفوز منتخب مصر علي المغرب، مؤكدا أن لاعبي المنتخب المصري كانوا رجال وعلى قدر المسئولية أمام أسود الأطلسي.

وأضاف صبحي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" تقديم الإعلامي أحمد موسى والمذاع عبر قناة "صدي البلد": "تغييرات المنتخب كانت في منتهى الذكاء.. أتوجه بالشكر لأحمد مجاهد علي اختيار كيروش من البداية فهو مدرب كبير".

وأردف وزير الشباب والرياضة: "مستعدون لتقديم كل الدعم المالي والتقدير لكافة اللاعبين بعد الفوز علي المغرب وتقديم هذا المستوي المتميز".


 

أحمد موسى وزير الشباب منتخب مصر الشباب والرياضة أشرف صبحي المغرب أحمد مجاهد

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