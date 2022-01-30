وزير الرياضة: تغييرات كيروش في منتهى الذكاء.. وشكرا لـ أحمد مجاهد

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بفوز منتخب مصر علي المغرب، مؤكدا أن لاعبي المنتخب المصري كانوا رجال وعلى قدر المسئولية أمام أسود الأطلسي.

وأضاف صبحي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" تقديم الإعلامي أحمد موسى والمذاع عبر قناة "صدي البلد": "تغييرات المنتخب كانت في منتهى الذكاء.. أتوجه بالشكر لأحمد مجاهد علي اختيار كيروش من البداية فهو مدرب كبير".

وأردف وزير الشباب والرياضة: "مستعدون لتقديم كل الدعم المالي والتقدير لكافة اللاعبين بعد الفوز علي المغرب وتقديم هذا المستوي المتميز".



