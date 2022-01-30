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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب أعمال الصيانة.. غلق مزلقان الدوحة بالإسماعيلية 4 أيام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت الشبكة الوطنية الطوارئ إغلاق مزلقان الدوحة على الطريق الدائرى نظراً لأعمال التجديد والتطوير ورفع درجة الأمان بقضبان سكة حديد مزلقان الدوحة بمعرفة هيئة السكة الحديد.

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و تقرر إغلاق مزلقان الدوحة امام السيارات لمدة أربعة أيام ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٢/١ الي يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٢/٢/٤ على أن يكون مزلقان الجامعة القديمة بالشيخ زايد هو البديل.

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وكان  الفريق مهندس كامل الوزير  وزير النقل، قد أعلن عن  وضع خطة شاملة للنهوض بمرفق السكك الحديدية وإحداث نقلة نوعية كبيرة فى مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب من خلال تطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية الحالية التى تصل أطوال شبكتها إلى 10 آلاف كم ط بالتوازى مع إنشاء شبكة من خطوط القطار الكهربائى السريع وربطهما معاً.

تتضمن عناصر الخطة : تطوير نظم الإشارات والاتصالات بخطوط شبكة السكك الحديدية الرئيسية وتحديثها بنظام الكتروني حديث مع تزويدها بنظم التحكم المركزي فى مسير القطارات لمنع الأخطاء البشرية وتزويد الشبكة بأحدث نظام عالمي للتحكم الآلي فى مسير القطارات (ETCSL1 ) لزيادة معدلات الأمان ومنع الأخطاء البشرية أثناء قيادة القطارات وإزدواج الخطوط المفردة عالية الكثافة وكهربة إشاراتها بإجمالى أطوال 442 كم وإنشاء عدد ( 6) خطوط جديدة لربط الشبكة بالمناطق اللوجيستية والربط مع دول الجوار بإجمالى أطوال 1813 كم وتطوير منظومة التشغيل والتحكم فى المزلقانات بتزويدها بنظام تحكم يعمل أتوماتيكا عند إقتراب القطارات من المزلقانات وبدون تدخل العنصر البشرى بإجمالى 1120 مزلقان وتطوير المحطات بإجمالى 180 محطة.

كما تتضمن خطة التأهيل، تطوير الورش على مراحل طبقاً لأهمية الجزء المطلوب بإجمالى 33 ورشة وتوريد جرارات جديدة ذات تكنولوجيا متطورة ومزودة بكمبيوتر للوقوف على الحالة الفنية لهذه الجرارات علاوة على تسجيل كافة البيانات الخاصة برحلات هذه الجرارات أثناء تشغيلها وتوريد عربات جديدة بأحدث تكنولوجيا لضمان سلامة مسير هذه العربات وتوفير الراحة للمسافرين لضمان تقديم خدمة متميزة لجمهور الركاب وتوريد قطارات ركاب وقطارات نوم متكاملة مزودة بأحدث التكنولوجيا لتقديم خدمة متميزة للمسافرين وتحقيق الراحة والرفاهية وتوريد ماكينة لفحص السكة بنظام الألتراسونيك والتي تقوم بفحص حالة السكك والقضبان والمفاتيح أوتوماتيكيا من خلال مسيرها على السكة بالسرعة العادية وتقديم تقرير بالحالة الفنية للسكة بالكامل.

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