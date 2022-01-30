فردوس عبدالحميد عن عدم ذهابها لمهرجان الجونة: "بلاها ترند.. أنا بخاف منه"

قالت الفنانة القديرة فردوس عبدالحميد، إنها لا تحب الذهاب لمهرجان الجونة السينمائي بالغردقة، رغم دعوتها كل عام.

وأضافت خلال حوار تلفزيوني مع الإعلامية إنجي أنور، الذي يبث على قناة ETC، مساء اليوم الأحد، أنها لا تحب الذهاب لمهرجان الجونة لأنها تخشى من موضوع الترند.

وقالت الفنانة ساخرة "بلاها ترند يا إنجى، أنا بخاف منه".



وفي السياق ذاته أشادت الفنانة فردوس عبدالحميد، بمدينة الفنون والثقافة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مطالبة بوجود القائمين على هذا الصرح العظيم أن يكونوا من أصحاب الكفاءة والتخصص، لتقديم جيل واعٍ .