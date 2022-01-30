يصيب جميع سكان الكرة الأرضية.. تحذير صادم بشأن متحور أوميكرون

حذر طبيب أمراض معدية من أن متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا سريع الانتشار، مؤكدا أنه سيصيب جميع سكان الكرة الأرضية.

وقال استشاري الأمراض المعدية في السعودية الدكتور طارق الأزرقي، إنه لن يبقى شخص على وجه الكرة الأرضية لن يصاب بمتحور أوميكرون نظرا لسرعة انتشاره.

وأضاف في تصريحات لفضائية "الإخبارية" السعودية، أنه لذلك على الجميع خاصة كبار السن، ضرورة تلقي اللقاح "حتى تكون إصابتهم خفيفة، لأن الإصابة بأوميكرون قادمة لا محالة، والحل هو اللقاح، لإكساب الجسم مناعة".

فيديو | استشاري الأمراض المعدية الدكتور طارق الأزرقي:



متحور #أوميكرون سيصيب جميع من في "الكرة الأرضية" pic.twitter.com/t9BnlbyrBT — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 30, 2022

وأشار إلى أنه "في حالة الإصابة بأي متحور آخر غير أوميكرون بعد عام أو عامين ستكون الإصابة خفيفة بسبب الالتزام بتناول اللقاحات".

وفي وقت سابق، أكدت منظمة الصحة العالمية أن متحور "أوميكرون يتفشى بسرعة كبيرة بين الناس لعدة أسباب، أولها الطفرات التي يحملها المتحور والتي تخوله الالتصاق بالخلايا البشرية بسهولة أكبر".

وقالت المنظمة إن هناك "ما يسمى الهروب المناعي، أي إمكانية أن تتكرر الإصابة لدى من أصيبوا بالعدوى سابقاً ومن تم تطعيمهم".

وأضافت أن هناك "سبباً آخر هو أننا نشهد تكاثراً لمتحور أوميكرون في الجهاز التنفسي العلوي، وهو يختلف في هذا عن دلتا ومتحورات أخرى من كورونا".