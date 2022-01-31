اللهم بلغنا رمضان ... الأربعاء غرة شهر رجب فلكيا

أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه طبقا للحسابات الفلكية سيولد هلال شهر رجب لعام 1443 هجريا مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 7.46 صباحاً بتوقيت القاهرة، من يوم الثلاثاء 29 من جمادى الآخرة 1443هـ ، الموافق 1 فبراير 2022 (يوم الرؤية).

يبقى الهلال الجديد فى سماء القاهرة لمدة 16 دقيقة، بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) وفى باقى محافظات جمهورية مصر يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدة تتراوح ما بين 15 الى 19 دقيقة.

بينما سيبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 18 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (9 – 31 دقيقة).

وبذلك تكون غرة شهرة رجب 1443هـ فلكيآ يوم الاربعاء الموافق 2 فبراير 2022.



التربيع الأخير للقمر



جديد بالذكر أننا شهدنا يوم الإثنين 24 يناير 2022 شروق القمر في طور التربيع الأخير لشهر جمادى الآخرة.

القمر يدور حول كوكبنا مرة كل أربعة أسابيع وتكون النتيجة دورة اطواره من الاقتران و التربيع الأول مرورا بالأحدب المتزايد ثم البدر المكتمل وبعد ذلك الأحدب المتناقص ثم التربيع الأخير ويعود إلى الاقتران مره كل 29.5 يوم ، وهذه الحركة تعني ايضا بأن القمر يتحرك سريعا عبر السماء ، فمن ليلة إلى الليلة التالية يقطع القمر 13 درجة، وهذا يجعل القمر يشرق ويغرب متأخرا بحوالي الساعة كل يوم .

تعتبر فترة التربيع الأخير حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الأخر مظلم الوقت المثال لرصد تضاريس سطحه بواسطة المنظار أو التلسكوب، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.