ألف سلامة عليك يا حبيبي ... محمد صبحي يوجه رسالة دعم إلى محمد أبو جبل بعد إصابته

حرص محمد صبحي لاعب المنتخب علي توجية رسالة دعم للاعب محمد أبو جبل بعد اصابتة .

و نشر محمد صبحي صورة لة برفقة أبو جبل و علق قائلا : الف سلامه عليك يا حبيبي بسيطه ان شاء الله .

يجري كل من أحمد حجازي ومحمد أبو جبل مدافع وحارس مرمى المنتخب الوطني أشعة للتأكد من التشخيص المبدئي لإصابة كل منهما في العضلة الضامة .



ولم يتمكن اللاعبان من استكمال مباراة اليوم أمام المغرب بسبب إصابتهما، فيما أنهى بقية اللاعبين المباراة بسلام.

وتأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي “الكان” بعد تخطي المغرب بهدفين لهدف في المباراة الأشواط الإضافية، التي أقيمت على استاد أحمد أهيدجو، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا.

وسيواجه منتخب مصر المنتخب الكاميروني "المستضيف" والذي تغلب مساء أمس السبت على منافسه منتخب جامبيا بهدفين دون رد.