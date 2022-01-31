الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب غدا

تستطلع دار الإفتاء المصرية بعد مغرب الغد الثلاثاء هلال شهر رجب لعام 1443 هجرياً، بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة استطلاع الهلال على الصفحة الرسمية للدار على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وكان الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية صرح بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها المعهد فإن هلال شهر رجـب سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعــة والدقيقة 46 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثــــاء 29 من جمــادى الآخـــرة 1443هـ الموافق 1/2/2022م (يوم الرؤية).



ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 18 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 16 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (15 – 19 دقيقة).



أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (9 – 31 دقيقة).



وبذلك تكون غــرة شهـــر رجـــــب 1443هـ فلكيـــاً يوم الأربعــــاء 2/2/2022م.