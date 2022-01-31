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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد بركات : محمد صلاح قائد مؤثر لمنتخب مصر وهذه رسالتي للاعبين

محمد صلاح
محمد صلاح

قال محمد بركات نجم كرة القدم المصرية السابق وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن منتخب مصر قادر على التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية هذا العام.

وقال محمد بركات نجم كرة القدم المصرية السابق فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" محمد صلاح قائد مؤثر مع منتخب مصر ورأينا ذلك".

وأضاف:" رسالتى لجميع لاعبي منتخب مصر أن يظهروا بنفس الصورة أمام منتخب الكاميرون من أجل التأهل للمباراة النهائية".

وتأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي أمم أفريقيا، بالفوز على شقيقه منتخب المغرب، بنتيجة (2-1) في الدور ربع نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون.

وسيلتقي منتخب مصر مع منتخب الكاميرون مستضيف البطولة في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يلتقي فيها منتخب مصر مع المغرب في ربع نهائي أمم أفريقيا، بعد نسخة 2017 في الجابون.

وتفوق منتخب مصر على المغرب للمرة الثانية على التوالي في ربع نهائي أمم أفريقيا، بعد أن فاز عليه في 2017، بهدف نظيف أحرزه محمود كهربا.

محمد بركات الاتحاد المصري لكرة القدم منتخب مصر كأس الأمم الافريقية منتخب الكاميرون

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