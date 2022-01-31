تنفيذ 765 حكما وضبط 550 مخالفة مرورية و25 قضية بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، حملة مكبرة بإشراف اللواء هشام سليم، مدير الأمن، لضبط الخارجين عن القانون وبسط الأمن والأمان في الشارع الأسواني.

وفي مجال ضبط الأسلحة النارية، تم ضبط عدد (5) متهمين بحوزتهم (4) سلاح ناري و كمية من البانجو ، وأيضاً كمية من مخدر الحشيش ، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 765 حكما و 141 حكم حبس جزئي و 22 حكما حبس مستأنف و 419 حكم غرامات و 180 حكم مخالفات .

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وفي مجال ضبط القضايا المرورية، تم ضبط 550 مخالفة مرورية تضمنت ضبط مركبة توك توك ، وتروسيكل بدون ترخيص ، بجانب التصالح الفوري في 99 مخالفة، وتحرير 110 مخالفة غرامة ونش، بجانب سحب تراخيص 89 حالات عدم قبول التصالح، فضلاً عن سحب تراخيص 37 حالة مسببات الحوادث، بالإضافة إلى تحرير 98 مخالفة تجاوز حد السرعة، علاوة على تحرير 115 مخالفات متنوعة.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص عدد ( 25 ) قائد سيارة بكمين أبو سمبل بدائرة قسم شرطة أول أسوان مما أسفر الفحص عن ضبط حالة إيجابية لتعاطي مخدر [حشيش وبانجو ] .

وفى مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 23 قضية تموينية منها ضبط 8 قضايا مخالفات المخابز البلدية ، بالإضافة إلى ضبط 4 قضايا لسلع منتهية الصلاحية ، و 8 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 10 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ،

وتركت نتائج الحملة الأمنية الأثر الطيب والملموس لدى المواطنين، ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة ، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية، حيث يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بجميع أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.

وكان قد استكمل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لقاءاته الجماهيرية الأسبوعية بقاعة عروس النيل حيث استمع لشكاوى ومطالب حوالى 40 مواطناً ومواطنة معظمهم من الحالات المتضررة من تداعيات السيول ، خاصة تعرض منازلهم وممتلكاتهم لأضرار متنوعة ، بجانب بعض الحالات الإنسانية والمرضية .

بالإضافة إلى المطالب الجماهيرية العامة ، والمتعلقة بأهالى جزيرة المنصورية والخاصة باستكمال مشروع مساكن المنصورية الجديدة بالظهير الصحراوى على مساحة 553 فدانا ، وأيضاً الحاجة إلى تفعيل مبادرة مشروعك لتوفير فرص عمل حقيقية لشباب القرية .