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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

افتكروها جثة| موقف مرعب بسبب قدمي شخص والحقيقة مفأجاة.. صورة

موقف مرعب بسبب قدمي
موقف مرعب بسبب قدمي شخص والحقيقة مفأجاة

أثار بروز  قدمي ما يبدو أنه شخص من سيارة رعبا بين عدد من السكان المحليين في مقاطعة كمبريدجشاير الإنجليزية. 

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وحسب صحيفة «الديلي اكسبريس» البريطانية أبلغ عدد من السكان الملحيين الشرطة برعبهم بسبب هذه الأقدام البارزة

وكان يعتقد السكان المحليين أن الأقدام البارزة ربما تعود لجثة شخص لكن انتهي فحص الشرطة للسيارة باكتشاف  مفآجاة

وكشف قوات الشرطة البريطانية أن الأقدام في الحقيقة ليست لشخصية بشر وإنما لمليكان يستخدم في  الاحتفالات لأمير فيلم الرسوم المتحركة،  تشارمينج. 

القدمين البارزة من السيارة 

وعلقت شرطة كامبريدجشير قائلة: «تلقينا مكالمة يوم السبت وقت الغداء للإبلاغ عن سيارة كانت تسير على طول الطريق M11 بزوج من القدمين وكانت أجراس الإنذار تدق بشكل طبيعي للمخبر، ففحنا الأمر من خلال غرفة التحكم». 

وأضاف متحدث الشرطة: «تمكنا من تعقب السيارة في أنجل دروف بإيلي حيث اكتشف ضباطنا أن هناك بالفعل قدمين، وتنتمي إلى عارضة أزياء ترتدي زي الأمير تشارمينج الذي كان في طريقه إلى عيد ميلاد خاص». 

 

 

الأقدام البارزة الاحتفالات كمبريدجشاير تعقب ضباط

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