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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة : الدولة المصرية تنجح في استضافة كبري الأحداث الرياضية العالمية تحت قيادة ورعاية الرئيس السيسي

وزير الرياضة يشهد الإعلان عن تفاصيل النسخة الثانية من أيرون مان الدولية Iron Man 70.3

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

شهد ،اليوم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ؛ المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن متابعة التجهيزات والاستعدادات أشاد جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم بالبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للفريق الوطني، و ذلك بعد أن تمكن لاعبو الفراعنة من التأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا 2021. ببطولة أيرون مان العالمية Iron Man 70.3 ، والمقرر إقامتها تحت رعاية وزارات الشباب والرياضة والنقل والسياحة، ومحافظة البحر الأحمر، ومؤسسة إيجلز لإدارة الأنشطة الرياضية ،وشركة stamina ، الاتحاد المصري للثلاثي ،تحت إشراف الادارة العامة للسياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

أكد وزير الشباب والرياضة، أن حصول مصر على تنظيم النسخة الثانية من بطولة أيرون الدولية والتي تعد من أقوى البطولات العالمية فى مجال رياضات السباحة والدراجات والركض ،ما هو إلا استمرار لسلسلة نجاحات الدولة المصرية في تنظيم البطولات العالمية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما يؤكد قدرة مصر على استضافة الأحداث الرياضية العالمية.

ولفت صبحي إلي أن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أصبحت وجهة الاتحادات الدولية الرياضية لاستضافة منافساتها المختلفة ،بجانب تنفيذ الفعاليات الرياضية الدولية الكبري ضمن أجندة دولية سنوية والتي تساهم في تنشيط السياحة الرياضيه المصرية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، وذلك بفضل الطفرة غير المسبوقة في استغلال وتطوير البنية التحتية التي تؤهلها لاستضافة أكبر البطولات الدولية المختلفة في جميع المجالات.

وقال صبحي : " الإعلان عن البطولة في نسختها الثانية بوقت كاف يدل علي الاحترافية الشديدة في العمل ، نشرف كوزارة باستضافة هذا الحدث الرياضي العالمي ، مثلما نجحت الدولة المصرية في استضافة مختلف الفعاليات والأحداث بدءًا من كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم 2019 مروراً ببطولة العالم لليد والسلاح والدراجات والرماية وغيرها واصبحنا نسجل رقما عالميا في استضافة الأحداث والفعاليات الدولية ".

ووجه وزير الرياضة الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي ونهوضه بالرياضة والاهتمام بشتي اللعبات والأحداث والفعاليات الدولية المختلفة واستضافتها علي الأراضي المصرية ،كما وجه الشكر لكافة الوزارات المشاركة بقيادة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ،في الإعداد والتجهيز للبطولة،بالإضافة إلى الشكر الخاص للواء محافظ البحر الأحمر للتنسيق الدائم وتوفير كل التجهيزات الخاصة لاستضافة البطولة ، لافتاً إلي أنه بالتعاون مع كافة الجهات المعنية سنبذل قصارى الجهد لخروج البطولة في أفضل حال ، وكذلك التعاون مع القطاع الخاص بمختلف فئاته.

وذكر  إدوارد سابا مدير شركة ستامينا المنظمة أن البطولة في نسختها الأولى شارك بها ١٥٠٠ متسابق ومتسابقة من ٧١ ، ومشاركة أكثر من ٧٠٠ متطوع ومهندس وفني ، وإشغال سبعة فنادق خلال أسبوع الفعاليات دولة على مستوي العالم، فهو مؤشر لنجاح الدولة المصرية في استضافة البطولة والتسويق الخارجي الجيد لها واستغلال كافة امكانياتها لنجاح البطولة ، مقدماً الشكر والتقدير للحكومة المصرية بالكامل وبخاصة وزارة الشباب والرياضة والنقل ومحافظة البحر الأحمر للمساندة الفعالة والتنسيق المستمر من أجل إخراج الحدث في أبهى صورة تليق بمصر.

وتتنوع سباقات البطولة ما بين السباحة والجري والدراجات حيث تقام منافسات السباحة علي مسافة ١.٩ كم، وسباق الدراجات من مدينة سهل حشيش والعودة بإجمالي ٩٠ كم وسباق الجري بطول ٢١.١ كم.

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الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بطولة أيرون مان العالمية Iron Man 70 3 محافظة البحر الاحمر الاتحاد المصري للثلاثي

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