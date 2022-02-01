وزير السياحة والآثار يرافق رئيس السنغال في زيارة لـ المتحف القومي للحضارة (صور)

زار ماكي سال رئيس دولة السنغال والوفد المرافق له، مساء أمس الإثنين، المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وقام بجولة داخل المتحف وقاعات العرض الخاصة به.

رافق “سال”، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وحرص رئيس السنغال على تدوين كلمة بكتاب الزيارات الخاص بالمتحف، أشاد خلالها بالمتحف وبمقتنياته.

وأوضح رئيس السنغال، أن المتحف يبرز بشكل استثنائي الإسهامات الفريدة التي قدمتها مصر عبر العصور للحضارة الإنسانية، مقدماً الشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا العمل الفريد.

كما زار الرئيس السنغالي، في زيارته أول أمس منطقة أهرامات الجيزة.

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