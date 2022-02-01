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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 1 فبراير

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 1 فبراير 2022 ، 29 جمادى الثاني 1443 هجرية.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق ا فبراير، 29 جمادى الثاني 1443 هجرية:

مواقيت الصلاة في القاهرة 

صلاة الفجر:  5:17 ص

الشروق  :  6:46 ص

صلاة الظهر 12:09 م

صلاة العصر 3:10 م

صلاة المغرب 5:32 م

صلاة العِشاء 6:52 م

مواقيت الصلاة في الجيزة   

صلاة الفجر:  5:17 ص

الشروق  :  6:46 ص

صلاة الظهر 12:09 م

صلاة العصر 3:11 م

صلاة المغرب 5:32 م

صلاة العِشاء 6:52 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية 

صلاة الفجْر: 5:23 ص

الشروق: 6:53 ص

صلاة الظُّهْر : 12:14 م

صلاة العَصر : 3:14 م

صلاة المَغرب: 5:35 م

صلاة العِشاء : 6:56 م

مواقيت الصلاة في جنوب سيناء

الفجْر: 5:04 ص

الشروق: 6:33 ص

الظُّهْر: 11:57 ص

العَصر: 3:00م

المَغرب: 5:22 م

العِشاء: 6:41 م

مواقيت الصلاة في أسيوط

الفجْر : 5:15 ص

الشروق : 6:41 ص

الظُّهْر : 12:09 م

العَصر: 3:15 م

المَغرب: 5:37 م

العِشاء : 6:54 م

مواقيت الصلاة في أسوان

الفجْر : 5:05 ص

الشروق : 6:30 ص

الظُّهْر : 12:02 م

العَصر: 3:12 م

المَغرب: 5:34 م

العِشاء : 6:50 م

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