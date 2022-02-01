عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بروتوكول تعاون بين مركز بحوث الفلزات​ والنصر لصناعة المطروقات​ فى مجال قطع غيار السكك الحديد

صدى البلد

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، حول جهود المركز لربط البحث العلمي مع قطاع الصناعة.

أفاد التقرير توقيع الدكتور عماد عويس رئيس المركز واللواء  أشرف عبدالسلام عوض العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر لصناعة المطروقات، بروتوكول تعاون فى مجال التفتيش غير الإتلافى على قطع غيار السكك الحديد.

وأشار التقرير إلى أن البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ التوجهات​ السياسية للدولة بتعميق التصنيع المحلي والاحتفاظ بالجودة العالمية المبنية على اجتياز الاختبارات القياسية العالمية.

txt

عبدالغفار في باريس لاعتماد دراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته بالدول العربية

txt

التعليم العالي : نهدف لإبرام اتفاقيات مع الجامعات الدولية المرموقة لنقل الخبرات

وينص البروتوكول على أن يقوم مركز بحوث وتطوير الفلزات بعمل إجراءات التفتيش والصيانة لقطع غيار السكك الحديد؛ وذلك من خلال التفتيش غير الإتلافى للأجزاء المصنعة والمعدات الملحومة، وتحديد العمر الافتراضي للمعدات، وكذا التفتيش كطرف ثالث على المعدات الخاصة بالشركات، والتي يتم تصنيعها محليًا؛ بهدف تقييمها طبقًا لمواصفات الجودة العالمية، وإعطاء الثقة الكاملة لاستخدامها، كما يقوم المركز بعمل تحليل لانهيارات الأجزاء والمعدات المتوقفة والمكسورة، وإعطاء تقرير بالأسباب والتوصية المناسبة لعمل الاحتياطات اللازمة لعدم تكرار الانهيار مرة أخرى.

كما لفت التقرير لدور المركز في التعاون مع هيئة السكك الحديد المصرية، من خلال التوصيات المقترحة لعمليات التجديد والإحلال للعربات المتهالكة، وكذلك الكشف غير الإتلافى لقطع الغيار والأجزاء التي يتم تركيبها بالعربات قبل استخدامها.

​  ومن جانبه أشار د. عماد عويس إلى أن البروتوكول​ ومدته عام قابل للتجديد، وسيقوم المركز بمقتضاه بأعمال الفحص غير الإتلافى لقطع غيار السكك الحديد، وتنفيذ أعمال فحص غير إتلافية لقطع غيار الخاصة بالسكك الحديد؛ للتأكد من خلوها من العيوب غير المقبولة، مشيرًا لأهمية هذا البروتوكول، الذى يساعد فى تلافى مخاطر  هذه العيوب وتأثيرها على أمان وسلامة الركاب، كما أشاد د.عويس بدور شركة النصر لصناعة المطروقات كواحدة من الشركات الرائدة فى تصنيع قطع الغيار الخاصة بالسكك الحديدية.

جدير بالذكر أن أنشطة مركز بحوث الفلزات البحثية والتطبيقية، والتي تتم بالتعاون مع مختلف الهيئات العلمية والصناعية المحلية والدولية؛ تهدف إلى سد احتياجات الصناعة، والإنتاج فى مجالات اللحام، والصلب، وتحسين الخواص الميكانيكية، والسطحية للمعادن.

كما يعد المركز مرجعًا معتمدًا في مجال نقل أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا اللحام والتفتيش إلى السوق المحلي العربي والإفريقي، في مجال المشروعات الإنتاجية ومجالات الصيانة والإصلاح.

ويمثل قسم اللحام بالمركز جمهورية مصر العربية في المعهد الدولي للحام، ويقوم بتأهيل اللحامين دوليًا؛ للحصول على مستويات عالية، وتغطى أبحاث وأنشطة قسم تكنولوجيا اللحام كافة طرق التقييم بواسطة الاختبارات الميكانيكية، والتفتيش غير الإتلافي ودراسة البنية المجهرية، وتحديد العمر الافتراضي للمعادن، وتحليل أسباب الانهيارات للمعدات بأدق النتائج مدعومة بالخبرات المكتسبة عبر سنوات طويلة في المجال، إلى جانب المشاركة في أعمال التصليح اللازمة، وتقديم دورات تدريبية للمهندسين ولشباب الخريجين، في مجال تكنولوجيا اللحام وميتالورجيا اللحام، والكشف بالأشعة والموجات فوق الصوتية والصبغات المتغلغلة والحبيبات المغناطيسية للمهندسين؛ لرفع كفاءة اللحامين وتأهيلهم لسد احتياجات سوق العمل المصري والأجنبى، والوصول إلى مستويات عالمية.

شهد توقيع​ البروتوكول​ السيد المهندس/ جلال عبدالعزيز محمد​ رئيس القطاع الفني بشركة النصر، ود.مرسى أمين رئيس قسم اللحام والتفتيش​ بمعهد تكنولوجيا التصنيع بمركز بحوث وتطوير الفلزات.
 

758cb859-0599-4ed7-8ed9-f7982478ea63
758cb859-0599-4ed7-8ed9-f7982478ea63
7e87fc74-0cf3-4c09-8911-516b73ae6b07
7e87fc74-0cf3-4c09-8911-516b73ae6b07
f024efc5-d508-46f0-8361-1b81b974dc83
f024efc5-d508-46f0-8361-1b81b974dc83
الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات مركز بحوث وتطوير الفلزات السكك الحديد

ترشيحاتنا

بعد أن وصل مصر|عقار إيفوشيلد لعلاج كورونا ..مخصص لأفراد معينة

وزير الخارجية يناقش مع مسؤول بحركة فتح مستجدات الأوضاع بفلسطين

تحذير شديد بسبب كورونا|الصحة العالمية: خطر كبير ينتظر الملايين في الهواء والماء

ضوابط شركات التصكيك السيادي بالقانون الجديد.. تعرف عليها

بعد سنوات من الركود.. زيادة 3 أضعاف في مبيعات السيارات الكهربائية بأستراليا

كوبري المنيب فى ثوبه الجديد..«صدى البلد» يرصد أعمال التطوير وتوسعته 8 حارات (صور)

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر: منخفض جوي جديد يضرب البلاد بداية من الخميس القادم

موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي بكأس العالم للأندية

«صدى البلد» فى موقع العثور على جثتي شقيقين داخل شقتهما في القليوبية.. شاهد

بأسبقية الحجز.. كل ما تريد معرفته عن طرح وحدات الإسكان الجديدة

فتح باب الحجز لوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري لمتوسطي الدخل

تشييع جثامين 7 أشخاص بقرية ترسا فى القليوبية بعد اختناقهم بالغاز

هربا من الموت.. رجال الإطفاء بأمريكا يتوقفون عن إخماد حريق هائل في مصنع

سعر تذكرة سفر جماهير الأهلي إلى دبي لتشجيع الأحمر في كأس العالم للأندية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات| مخلوق غريب يطارد صيادًا في عرض البحر.. ممرضة تعذب عجوزًا داخل دار مسنين.. رجلان يتسلقان مبنى يحترق لإنقاذ طفلة

اليوم العالمي للحجاب.. أول من دعا إليه وسر إقبال 116 دولة على الاحتفال به

اسمك وصورك.. بيانات تجمعها جوجل عنك يوميا احذفها فورا بهذه الطريقة

كاميرا خفية فضحتها.. ممرضة تعذب عجوزا في دار مسنين| فيديو

فيديو

كارثة .. موقع إباحي يسرق صور البنات ويفبركها .. ما قصته

مع ضيفها عبدالمنعم عمايري.. يسرا تكشف عن أول قصة حب في حياتها

بعد تسريبها.. أحمد مكى يطرح أغنيته مع ويجز

فيديو جراف.. هنيدي يفتح النارعلى الكاميرون بسبب محمد صلاح.. تفاصيل

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

اﻟﻤﺰﻳﺪ