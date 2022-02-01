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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الوحدة المحلية تُتابع سير العمل بعدد من المشروعات بحي الكوثر بسوهاج

صدى البلد

تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن متابعة المشروعات الجاري العمل بها، والوقوف على نسب التنفيذ، وإزالة اية معوقات، خاصة المشروعات التي كانت متعثرة منذ سنوات وتم استئناف العمل بها، قامت الوحدة المحلية لحي الكوثر بالمرور والمتابعة لعدد من المشروعات بقطاعي الصرف الصحي والإسكان بنطاق الحي.

وأوضح هلال زكي ، رئيس حي الكوثر، أنه تم متابعة الأعمال الجارية بمحطة الصرف الصحي رقم (4) بالمرحلة السكنية الخامسة، حيث تم الانتهاء من صب غرف التشغيل، ووصول عدد 3 موتور سيتم تركيبها بالمحطة عقب الانتهاء من الأعمال الإنشائية، وجاري أعمال بناء السور والمبني الاداري، مشيرا إلى اكتمال أعمال المرافق العامة بهذه المرحلة من "كهرباء ومياه، وصرف، وغاز طبيعي".

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وأضاف رئيس الحي ، أنه تم الانتهاء من أعمال التشطيبات الخارجية للعمارة السكنية المتبقية بالمرحلة السكنية السادسة، وجاري تركيب أعمال البلاط والتشطيب من الداخل لتكتمل المرحلة السادسة.

وتم الانتهاء من مد الخطوط الرئيسة والفرعية لربط شبكة المياه، وأعمال الغاز الطبيعي، وشبكة الكهرباء، لافتا إلى استمرار أعمال المتابعة الدورية لكافة المشروعات بنطاق الحي.

سوهاج مشروعات الوحده المحلية محافظ حي الكوثر

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