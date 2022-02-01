وكيل التعليم بالغربية: ارتياح في الجبر.. الامتحان في مستوى الطالب المتوسط

غرفة العمليات: اطمئنان الطلاب بجميع اللجان وعدم وجود شكاوى من الجبر والإحصاء

أجرى ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم، الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات النصف الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية)، والتي بدأت يوم السبت الماضي، وتستمر حتى الخميس القادم، للاطمئنان على حسن سير الامتحان وانتظام العمل ومستوى الامتحان.

وأشار وكيل التعليم بالغربية إلى وجود شكاوى من امتحان مادة الجبر والإحصاء، والتأكد من جودة طباعة الورقة الامتحانية وخلوها من الأخطاء اللغوية والإملائية، وتوفير الجو المناسب للطلاب أثناء الامتحان.

كما شملت جولة المتابعة لجنتي مدرسة محمد سعيد العريان الإعدادية بنين، والزهراء الإعدادية بنات، بإدارة شرق طنطا، حيث تلاحظ انتظام جميع اللجان، وعدم وجود أي شكوى من الامتحان، وهدوء داخل اللجان، والتزام الجميع بالإجراءات الوقائية، وتوافر المطهرات والمعقمات، وتواجد الزائرة الصحية لمتابعة الحالة الصحية لجميع الطالبات.

كما تابع وكيل التعليم بالغربية غرفة عمليات الامتحانات الرئيسية بالمديرية، للتأكد من عدم وجود شكاوى بجميع الإدارات، حيث تم التواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وتم التأكد من التواصل مع رؤساء اللجان أثناء سير الامتحان، للتأكد من استقرار اللجان، وعدم وجود أي شكوى من الطلاب.

يذكر أن نحو 91672 طالبا وطالبة بالإعدادية العامة، في 437 لجنة، يؤدون اليوم امتحان الجبر والإحصاء في الفترة الأولى، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات في الفترة الثانية، في حين يؤدي ٤٦٥٠ طالبا بالإعدادية المهنية، في ٢٦ لجنة امتحان العلوم في الفترة الأولى، ومجال الاقتصاد في الفترة الثانية، ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي مادة اللغة الأجنبية الثانية للشعبة العامة في الفترة الأولى، والفيزياء للشعبة العلمية، والتاريخ للشعبة الأدبية في الفترة الثانية، ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الفني الفندقي والصناعي والثاني والرابع التجاري مواد التخصص تبعاً لكل نوعية من التعليم الفني.

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