مروان يونس يشارك فيفي عبده وشيرين رضا في مسلسل "شغل عالي"

تعاقد الفنان مروان يونس على مسلسل "شغل عالي"، الذي تقوم ببطولته الفنانة فيفي عبده والفنانة شيرين رضا، ومن إخراج مرقص عادل، ومن المقرر عرضه في موسم رمضان 2022.

كان مروان يونس قد شارك في عدد من الأعمال الفنية السينمائية والدرامية، أبرزهم في موسم رمضان 2021 بمسلسل "خلي بالك من زيزي"، الذي قامت ببطولته أمينة خليل ومحمد ممدوح وعلي قاسم.

كما شارك مؤخرا في مسلسل "الجسر" مع بيتر ميمي، وكذلك مسلسل "ستات بيت المعادي" و"نمرة اتنين". وفي السينما شارك في فيلمي "الفيل الأزرق 2"، وكذلك فيلم "عروستي".

أزمة تميم يونس

هاجم عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، “راديو إنرجى” بعد الإعلان عن استضافة المخرج والمطرب تميم يونس مع المذيع مروان يونس بعد إصداره أغنية “تراك الموسم”.

ودشن عدد من رواد السوشيال ميديا، منشورات تطالب بـ إلغاء الحلقة على هامش اتهام تميم يونس بالتحرش بالقاصرات والاغتصاب الزوجى يونيو الماضى.

وأعلنت الصفحة الرسمية لراديو إنرجى، عن إلغاء حلقة تميم يونس مع المذيع مروان يونس.

وكتبت الصفحة الرسمية لراديو إنرجى: "إلغاء حلقة تميم يونس فى برنامج “بجد فى الراديو" مع مروان يونس اليوم الخميس 20 يناير والتى كان مقررا لها الساعة 4 مساءا".