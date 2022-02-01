إسرائيل تعلن نشر منظومة دفاع جوي جديدة تعمل بالليزر خلال عام

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لنشر منظومة دفاع جوي تعتمد على الليزر خلال عام.

وقال بينيت في تصريحات صحفية، إن الجيش الإسرائيلي سينشر في غضون عام نظام دفاع جوي يعتمد على الليزر، موضحا أن نظام الدفاع الجوي سيتم نشره جنوب إسرائيل.

وأضاف "سيسمح لنا هذا، على المدى المتوسط إلى الطويل، بإحاطة إسرائيل بجدار من الليزر يدافع عنا من الصواريخ والطائرات بدون طيار وغيرها من التهديدات، وفي الواقع يحرم العدو من أقوى أوراقه"، مؤكدا أن التقنية الجديدة أقل تكلفة من اعتراض القذائف بالصواريخ.

وتعتمد إسرائيل في دفاعها الجوي على منظومة "القبة الحديدية"

وقد تم نشر نظام "القبة الحديدية" لأول مرة في صيف عام 2011 بالقرب من قطاع غزة الذي أطلقت حركة حماس منه عشرات صواريخ الكاتيوشا على إسرائيل.

وتعمل القبة الحديدية عن طريق تتبع المقذوفات قصيرة المدى القادمة بواسطة رادار، ثم تحليل البيانات حول منطقة السقوط المحتملة، قبل تقييم ما إذا كان سيتم توفير إحداثيات لوحدة إطلاق الصواريخ لاعتراضها.