أحمد سعد: أغنية يا عراف قريبا

نشر أحمد سعد عدة صور من كواليس تصوير أغنيته الجديدة “يا عراف” عبر حسابه الشخصى بموقع “إنستجرام”.





وعلق أحمد سعد: “يا عراف قريباً”.

ويستعد أحمد سعد وأحمد زعيم والتونسى نوردو لطرح أغنية يا عراف الأسبوع القادم.



"يا عراف" كلمات محمد الفقى وألحان أحمد زعيم وتوزيع موسيقى توما.. وتم التصوير بطريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج ياسين حسن، من توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

على جانب آخر تفاعل جمهور برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر فضائية «CBC»، مع إنشاد أحمد سعد لأول مرة علي الهواء بطريقة رائعة.

قام جمهور برنامج معكم المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، الفنانة أصالة والفنان أحمد سعد، بالتصفيق الحافل.

وظل الجمهور يصفق لهم ويتفاعل معهم لحظة دخول الأستوديو.