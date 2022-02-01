الصحة تطالب المواطنين بعمل هذه التحاليل بشكل دوري.. تفاصيل

قالت الدكتورة نانسي الجندي رئيس إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة، إن الشخص عندما يصل لـ 50 عامًا، عليه أن يقوم بعمل بعض التحاليل بشكل مستمر منها السكر و فيتامين دي.

وأضافت رئيس إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة، خلال، حوارها ببرنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي سيد علي، أن هناك تحاليل تكون بسعر قليل، وهناك تحاليل تتم فى الحال وتكون بسعر غالي.

ولفتت إلى أن اقل أسعار للتحاليل تكون فى وزارة الصحة، لآنها تكون أقل من سعر التكلفة، ولا تهدف للربح.

وأشارت إلى أن المحامل المركزية لا يوجد بها زحام، و الوزارة قامت بفتح منافذ فى كل مكان منعا للزحام ولتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وتابعت أن الشخص بشكل عام عليه أن يقوم بعمل تحاليل بشكل دوري على بعض الأشياء منها :" وظائف كبد، وصورة دم، و وظائف كلي، الغدة".