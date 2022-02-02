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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

اليوم.. طلاب معاهد الثانوية الأزهرية يمتحنون التاريخ والفيزياء

امتحانات الأزهر
امتحانات الأزهر

يواصل طلاب صفوف النقل بالمعاهد الأزهرية للمرحلة الثانوية، اليوم الأربعاء، أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2021-2022.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، القسم الأدبي، الامتحان في مادة التفسير وعلومه، ومادة التاريخ، ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي القسم العلمي، الامتحان في مادة التفسير وعلومه، ومادة الفيزياء.

كما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي القسم الأدبي، الامتحان في مادة الأدب والنصوص والمطالعة، ومادة التاريخ، ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي القسم العلمي، الامتحان في مادة 
الادب والنصوص والمطالعة، ومادة الأحياء.


تعليمات امتحانات الثانوية الأزهرية


أصدرت إدارة الامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية تنبيها بشأن امتحانات الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2021- 2022 لشيوخ المعاهد الثانوية، وعلى المختصين بشئون الطلاب بها "كاتب المعهد".

وشددت إدارة الامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة تجميع صورة شخصية حديثة لكل طالب من طلاب الشهادة الثانوية مقاس 4 × 6 مطبوع أسفلها اسم الطالب من واقع شهادة الميلاد بمعرفة ستوديو التصوير، ويقوم مختص شئون الطلاب بالتأكد من شخصية الطالب، ثم يوقع على الصورة مع ختمها بخاتم المعهد (من الخلف).
 

ويتعاون مختص شئون الطلاب مع رائد التحول الرقمى لرفع صورة الطالب على نظام إدارة شئون طلاب المعاهد الأزهرية على الرابط التالي  azhar.gov.eg وذلك بعد التأكد من أن الصورة هي صورة الطالب المدون بياناته على الصفحة ويتحملوا جميعا المسئولية القانونية حيال وجود خطأ. 

وشملت التنبيهات، أنه على شيخ المعهد الاحتفاظ بصور الطلاب الموقع عليها من كاتب المعهد والمعتمدة بخاتم المعهد، في مظروف خاص، بصورة سنوية؛ للرجوع إليها عند الحاجة، وتطبق الإجراءات نفسها على الطلاب المتقدمين للامتحان بنظام من الخارج، على أن يتم ذلك خلال شهر.

 

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المعاهد الأزهرية امتحانات مادة التفسير مادة التاريخ القسم العلمي مادة الفيزياء

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