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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نشرة أخبار العالم.. إحباط محاولة انقلاب في غينيا بيساو.. توقعات ببدء مفاوضات سد النهضة قريبا.. وتحذير مهم من الصحة العالمية حول كورونا

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

شهدت الساحة العالمية والدولية، الثلاثاء، العديد من الموضوعات الهامة علي جميع الأصعدة وتصدر ذلك:

رئيس وزراء إسرائيل: المعركة بدأت ضد إيران

غينيا بيساو.. الرئيس يعلن اعتقال بعض المتورطين في محاولة الانقلاب

بوتين يكشف عن السبب الرئيسي لاندلاع حرب بين روسيا والناتو

تحاكي ضرب إيران .. مناورة سرية لـ الجيش الإسرائيلي بمشاركة مراقب أمريكي

موقع إماراتي: توقعات ببدء مفاوضات سد النهضة قريبا

الوباء يتوحش.. فرنسا تسجل 416 ألف إصابة كورونا خلال يوم

الصين لـ الأمم المتحدة: أوقفوا الحديث عن الغزو الروسي لأوكرانيا

بسبب الأزمة الاقتصادية.. لبنان يدرس إغلاق سفاراته بعدد من الدول

لن نقف مكتوفات الأيدي.. نساء أوكرانيا يستعدن لمقاومة الغزو الروسي بسلاح ودورات عسكرية

رئيس فرنسا يختار امرأة جزائرية لقيادة حملته الانتخابية

إسرائيل تعلن نشر منظومة دفاع جوي جديدة تعمل بالليزر خلال عام

من أوكرانيا.. رئيس الوزراء البريطاني يتوعد روسيا: أي غزو ينذر بكارثة

لقطات لأول مرة.. كوريا الشمالية تكشف سبب فقدان الوزن المفاجئ لكيم جونج أون| فيديو

بوتين: أمريكا تحاول جر روسيا للحرب وتستغل أوكرانيا

بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن المتحور الجديد لـ فيروس كورونا

بدعوى الإساءة لها.. طالبان تستبعد 4 آلاف شخص من صفوفها

الصحة العالمية: من المبكر إعلان الانتصار على كورونا

الكويت.. الديوان الأميري يصدر قرارا بحذف لقب "الشيخ" لهذه الفئة

نشرة أخبار العالم.. المصريات في صدارة قائمة فوربس.. تحرك ضد الاخون بـ ألمانيا.. كورونا يحصد الأرواح

نشرة أخبار العالم.. مواجهة بين أمريكا وروسيا في مجلس الأمن بسبب أوكرانيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا داعش في اشتباكات سجن الحسكة.. الإمارات تعلن استحداث ضريبة جديدة

غينيا بيساو روسيا أوكرانيا أمريكا الصحة العالمية

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