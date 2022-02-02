بلاك بيري تبيع براءات اختراع لـ هواوي بقيمة 600 مليون دولار

كشفت شركة “بلاك بيري” عن بيعها 90 براءة اختراع متعلقة بخدمات الهواتف المحمولة لنظيرتها "هواوي" الصينية العام الماضي مقابل مبلغ 600 مليون دولار أمريكي، متمثلة فى المراسلة و الإتصال عبر “الواي فاي”.

وبحسب موقع “جي إس إم آرينا” التقني، جاءت قيمة براءات الإختراع في صورة مبلغ 450 مليون دولار نقداً، و 150 مليون دولار على هيئة سندات.

و تحفظ براءات الإختراع المباعة من “بلاك بيري” لـ "هواوي" عدم تأثر أى من مستخدمي هواتف الأولى، وكان هذا البند قبل إعلان الشركة وقف الدعم لجميع هواتفها فى مطلع العام الجاري.

وحتي الآن لم تتم الصفقة حيث ستنظر الحكومة الكندية في تفاصيلها، للتأكد من منفعة الإقتصاد الكندي منها، وعدم تشكيل أى خطر على الأمن القومي، ومتوقع أن يستغرق الأمر بحد أقصي 7 أشهر، وبالتالى فالصورة ليست واضحة عن مستقبل علامة “BlackBerry”، المملوكة لشركة Onward Mobility، التي كانت تحاول إعادة إطلاق العلامة التجارية من جديد عبر إصدارات هواتف جديدة بتقنية الـ 5G.