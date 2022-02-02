أسهل طريقة لإضافة حساب في جوجل play مجانا

تساعدك طريقة إضافة حساب في جوجل play على هاتفك الذكي، في الوصول لمكتبة رقمية مليئة بعدد لا يحصى من التطبيقات التي يمكن أن تستخدمها على هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد، كما أن طريقة إضافة حساب في جوجل play، تسمح لك بالحصول على جميع فئات التطبيقات والألعاب المميزة المجانية والمدفوعة بأمان بعيدا عن المحتوي الضار لأجهزة أندرويد، لذلك سنوضح لك في المقال التالي طريقة إضافة حساب في جوجل play.

طريقة إضافة حساب في جوجل play

تتوفر جميع التطبيقات الخاصة بهواتف أندرويد، عبر متجر بلاي الذي طورته شركة جوجل الأمريكية كمنصة تضم الملايين من برامج الهاتف والعديد الأدوات اللأزمة لمستخدمي نظامها التشغيلي، مما يقدم لهم كل ما يلزمهم بطريقة آمنة ومحمية، لذلك لن تستطيع الدخول إلى المتجر والتصفح عليه دون إنشاء حساب على جوجل بلاي أولا.

ولكن قبل معرفة طريقة إضافة حساب في جوجل play، يجب عليك إنشاء حساب جوجل أولا، ويمكنك القيام بذلك كالتالي:

الخطوة الأولى: اذهب موقع جوجل الرسمي عبر متصفح الويب هنا.

الخطوة الثانية: انقر “إنشاء حساب Create an account” من الزاوية العلوية اليمنى من الصفحة.

الخطوة الثالثة: ستظهر لك صفحة المعلومات قم بتعبئة المعلومات المطلوبة في نموذج الاشتراك مثل: الاسم، وتاريخ الميلاد، والجنس، وكلمة المرور، ثم انقر على زر التالي.

الخطوة الرابعة: قم بمراجعة شروط خدمة جوجل، وسياسة الخصوصية، ثم اضغط على زر “الخطوة التالية Next step”.

الخطوة الخامسة: قم بإضافة صورة لملفك التعريفي بحساب جوجل، ثم انقر على التالي، وسيتم تحويلك تلقائيا إلى صفحة حسابك على جوجل، والانتقال صفحة الترحيب الخاصة بالخدمة.

خطوات إنشاء حساب جوجل

خطوات إنشاء حساب جوجل play

إذا كنت قد تخطيت الخطوات الأولى لضبط إعدادات موبايلك، يمكنك بسهولة إتمام خطوات إنشاء حساب جوجل play، عبر خطوات بسيطة باستخدام هاتفك الذكي، إليك كيفية القيام بذلك:

أولا: اذهب إلى تطبيق “الإعدادات Settings” على هاتفك الذكي.

ثانيا: مرر لأسفل للوصول إلى خيار “الحسابات Accounts”.

ثالثا: انقر على خيار “إضافة حساب Add Account”.

رابعا: من قائمة الخيارات انقر على خيار “جوجل Google”.

خطوات إنشاء حساب جوجل

خامسا: انقر على خيار “إنشاء حساب Create account”، ثم إدخال الاسم الشخصي للمستخدم الجديد، ثم "التالي Next".

خطوات إنشاء حساب جوجل

سادسا: قم بتعيين “كلمة المرور Password”، لحماية الحساب الجديد، ثم قم بتأكيدها مرة أخرى.

سابعا: أضف رقم الهاتف الخاص بك، ثم انقر على خيار “أوافق I agree”، ثم “التالي Next”.

خطوات إنشاء حساب جوجل

كيفية إضافة حساب في جوجل play

للبدء في استخدام منصة متجر بلاي وتثبيت التطبيقات والألعاب على جهازك الجديد، اتبع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: افتح تطبيق “الإعدادات Settings”.

الخطوة الثانية: انقر على خيار “الحسابات Accounts”.

الخطوة الثالثة: من قسم “الحسابات والمزامنة Accounts & sync”، انقر على خيار “إضافة حساب Add account”.

الخطوة الرابعة: اختر نوع الحساب المراد إضافته، وهو Googl، ثم إدخال رمز الحماية الخاص بهاتفك الأندرويد.

الخطوة الخامسة: إدخال تفاصيل حساب جوجل المراد “اسم المستخدم، وكلمة المرور الخاصة به”، ثم انقر على خيار “موافقة Accept”.

الخطوة السادسة: ضمن قائمة الخيارات بتبويب “الحسابات والمزامنة Accounts & sync” قم بتمكين الزر بجوار أيقونة متجر جوجل بلاي، ثم اذهب لاستخدام التطبيق بشكل عادي.

خطوات إنشاء حساب جوجل

كيفية إزالة حساب جيميل من جهاز الأندرويد



أولا: انقر على خيار “الإعدادات Settings”.

ثانيا: اضغط على خيار “المستخدمين والحسابات Users & Accounts”.

ثالثا: ابحث عن حساب جوجل المراد إزالته من ضمن القائمة المعروضة.

رابعا: انقر على خيار “إزالة الحساب Remove Account” أسفل الصفحة.

خطوات إنشاء حساب جوجل

كيفية التبديل بين الحسابات المحفوظة على جهاز الأندرويد

يمكنك التبديل بين حسابات جوجل التي تمت إضافتها مسبقا على متجر بلاي، وذلك من خلال الآتي:

1.افتح متجر جوجل بلاي على هاتف أندرويد.

2. انقر على رمز الخطوط الثلاث الأفقية أعلى يسار الشاشة لعرض قائمة التنقل.

3. انقر على الاسم المعروض لعرض جميع الحسابات المضافة لجوجل بلاي.

4. انقر على عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالحساب المراد استخدامه.

