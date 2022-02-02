الزراعة: مصر أكبر دولة على مستوى العالم في إنتاج زيتون المائدة

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

فرانسيسكو اسكلانت رئيس شركة اجروليف الإسبانية للاستثمار الزراعي والوفد المرافق له ،وذلك في ضوء إهتمام الدولة المصرية بزيادة الاستثمار في قطاع الزراعة والغذاء.



وتناول ‏الاجتماع الاستثمار في مجال إنتاج وتصنيع الزيتون حيث ترغب الشركة في شراء 3000 فدان لإقامة مزرعة لاشجار الزيتون بأصنافه المختلفة وإقامة مصنع لتصنيع وتعبئة وتسويق زيت الزيتون بدول العالم المختلفة حيث تقوم الشركة بتسويق منتجاتها الي ٩٠ دولة حول العالم وتعمل في مصر منذ عشر سنوات وتسوق منتجاتها للأسواق العالمية الكبرى كما تعمل الشركة كمنصة أيضا لتسويق بعض المنتجات الاخرى بالدول التي تعمل فيها بجانب منتجات زيت الزيتون.



‏وخلال الاجتماع قال القصير إن مصر أكبر دولة على مستوى العالم في إنتاج زيتون المائدة وان هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بمحصول الزيتون والتصنيع واستغلال إمكانيات مصر في هذا المجال ‏لعمل قيمة مضافة توفر فرص عمل وتدعم الاقتصاد الوطني

و ‏حضر الاجتماع بعض قيادات الوزارة.