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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطوة إلى الأمام.. الصين تكشف عن علاج فعال لـ أوميكرون

فيروس كورونا
فيروس كورونا

طور فريق بحثي في ​​الصين جسمًا مضادًا جديدًا يقولون إنه يمكن أن يحيد متحور أوميكرون لـ فيروس كورونا، بعد توليف مكونات اثنين من الأجسام المضادة التي تنتجها الخلايا المناعية البشرية.

وعلى الرغم من استقلالية هذه الأجسام المضادة، إلا أنها كانت غير فعالة ضد أوميكرون، لكن النسخة المركبة تمكنت من تحييدها، وفقًا لباحثين من جامعة فودان في شنجهاي.

ووصفوا ذلك بأنه اكتشاف مفاجئ تم تطويره "بحمد الله"، وذكر الباحثون أن العلاج الجديد يمكن أن يضع البشر "خطوة إلى الأمام في السباق" ضد فيروس كورونا.

قام الباحثون بقيادة البروفيسور هوانج جينجي، ويعملون في المركز الوطني للبحوث السريرية لأمراض الجهاز التنفسي في قوانجتشو، بتطوير ثمانية أجسام مضادة في فترة زمنية قصيرة عن طريق تخليق الخلايا المناعية التي ينتجها الإنسان بشكل طبيعي.

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وأعرب الفريق عن صدمتهم من نجاحهم، لأن التكنولوجيا التي استخدموها لم يكن الغرض منها نشرها ضد أوميكرون ولكن لمعالجة مرض معدي آخر، على الرغم من أن جينجي لم يحدد نوع الفيروس الآخر الذي كان الباحثون يحققون فيه.

والأجسام المضادة ثنائية الخصوصية قادرة على تحييد سلالات الفيروس السابقة، مثل دلتا، وكذلك معالجة متلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة، مما يحد من قدرة الفيروس على الانتشار.

وحدد الفريق عملهم ونتائجهم في ورقة بعنوان "مكافحة متحور أوميكرون بأجسام مضادة غير أوميكرون المحايدة. ولم يتم مراجعة البحث بعد من قبل الأقران.

ويأمل العلماء الصينيون أن يساعد النهج الجديد لمكافحة الوباء مسؤولي الصحة على "التعامل مع الأحداث المتغيرة من خلال الالتزام بالأساسيات. بهذه الطريقة لإنتاج جسم مضاد من صنع الإنسان، يقترح الباحثون أن 'الإنتاج الضخم لن يكون مشكلة".

كورونا فيروس كورونا الصين الأجسام المضادة الجهاز التنفسي اوميكرون

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