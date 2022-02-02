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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المعارضة الإيرانية توجه إتهامات خطيرة لـ طهران وشن هجمات على أعداء إقليميين..تفاصيل

إيران
إيران

قال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المعارض في المنفى، اليوم الأربعاء، إن إيران شكلت مجموعة مرتزقة لشن هجمات على أعداء إقليميين، لا سيما قبالة سواحل اليمن.

وأوضح المجلس المحظور في إيران، في بيان له، أن هذه الوحدة شُكلت ضمن فيلق القدس المكلف بالعمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني.

وجاء في البيان أن ”فيلق القدس جند مرتزقة لوحدات إرهابية مسلحة جديدة مدربة على مهاجمة سفن وأهداف بحرية في المنطقة“.

وأوضح المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذراع السياسية لمنظمة ”مجاهدي خلق“، أن المرتزقة أتوا من العراق، ولبنان، واليمن، ومن دول أفريقية.

وتصنف طهران منظمة مجاهدي خلق على أنها ”إرهابية“.

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وأشار المجلس إلى وجود موقع تدريب في ”زيباكنار“ شمال إيران على بحر قزوين، حيث يوزع المرتزقة على مجموعات تنشر في بحر العرب، ومضيق باب المندب بين اليمن والقرن الأفريقي في البحر الأحمر.

وأوضح المجلس أن الهدف من ذلك ”التأثير على حركة السفن التجارية، ومهاجمة موانئ، واحتجاز سفن وزرع ألغام“.

وتعذر، اليوم الأربعاء، التحقق سريعًا من هذه الادعاءات التي نشرت، فيما تتواصل مفاوضات فيينا بين إيران والأسرة الدولية بشأن برنامجها النووي.

وتدعم إيران ميليشيات الحوثيين في الحرب المستمرة في اليمن، منذ العام 2014، ضد القوات الحكومة الشرعية المدعومة من التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

الحرس الثوري الإيراني لبنان العراق المملكة العربية السعودية اليمن فيلق القدس ميليشيات الحوثي الحرس الثوري طهران بحر العرب

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