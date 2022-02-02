مدبولى : الرئيس السيسي وجه بزيادة الصادرات المصرية لـ100 مليار دولار .. نواب : خطوة مهمة للنهوض بالاقتصاد

صناعة النواب:

زيادة نسبة الصادرات المصرية لـ100 دولار يعود بالنفع على الاقتصاد

زراعة الشيوخ تطالب بفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية

برلماني:

تحقيق الصادرات المصرية 45.2 مليار دولار في 2021 "إنجاز تاريخي"

قال الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم إلى أن هذا التقرير تضمن إجمالي الصادرات المصرية خلال عام 2021، لافتا إلى أنه كان قد سبق أن استعرضت وزيرة التجارة والصناعة أهم أرقام الصادرات المصرية غير البترولية، والتي وصلت إلى نحو 32.123 مليار دولار، وبعد المراجعة الأخيرة المدققة ارتفع هذا الرقم إلى 32.340 مليار دولار.

ونوّه رئيس الوزراء إلى أنه، بجانب ذلك، فقد نمت الصادرات البترولية أيضا، وحققت زيادة ملحوظة لتصل إلى 12.9 مليار دولار، وبالتالي فإن إجمالي الصادرات بذلك تبلغ 45.2 مليار دولار، وهو أعلى رقم حققته الصادرات المصرية في تاريخها.

وفي هذا الصدد، قال عدد من نواب البرلمان، إن الدولة المصرية وبتوجيهات ورؤى الرئيس السيسي، أمامها أهداف اقتصادية عظيمة خلال الفترة القادمة، في مقدمتها الوصول بالصادرات المصرية للخارج إلى نحو 100 مليار دولار سنويا، معربًا عن ثقته التامة في تحقيق هذا الهدف عبر رؤى القيادة السياسية المصرية، وتضافر مختلف أجهزة الدولة والحكومة لتحقيقه.

أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن الزراعة المصرية تعد من أهم القطاعات التي تغذي الاقتصاد المصري بفضل الصادرات الزراعية.

وأوضح الدكتور جمال أبوالفتوح، في تصريح لـ"صدي البلد" أن الفضل في ذلك يرجع إلى القيادة السياسية التي تمكنت في الفترة الماضية من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وإنشاء عدة مشروعات على رأسها مشاريع الزراعة ومشروع المليون ونصف فدان.

وأضاف «أبوالفتوح»، أن حجم الصادرات الزراعية المصرية ووصولها لأرقام كبيرة خطوة مهمة للنهوض بالاقتصاد الزراعي والعمل في الفترة المقبلة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وعدم استيراد أي منتجات من الخارج لأن ذلك سيوفر على الدولة مليارات الدولارات.

وأشار أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أن نمو وزيادة الصادرات الزراعية شئ إيجابي ولكن يجب أن نعمل على تطوير القطاع بشكل كامل وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الخارج إلى جانب دعم المحاصيل الاستراتيجية وتقليص فاتورة الاستيراد منها.

الصادرات الزراعية المصرية

وأوضح «أبوالفتوح»، أن قيمة الصادرات الزراعية المصرية ارتفعت العام الماضي لأكثر من 2.2 مليار دولار بقيمة تتجاوز أكثر من 33 مليار جنيه مصري، بعد فتح 11 سوقاً جديدة للصادرات المصرية ومنها أصعب الأسواق الدولية مثل السوق الياباني، مشدداً على أهمية الاستفادة الاقتصادية من مشروع الدلتا الجديدة للوصول لأعلى إنتاجية تخدم الاقتصاد الزراعي.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المشروعات القومية تسهم فى تحقيق الأمن الغذائى الذى تضغط عليه الزيادة السكانية بشكل كبير، كما أنه يرفع الضغط عن فاتورة الاستيراد التى ارتفعت أيضاً ويوفر العملة الصعبة فضلاً عن خلق فرص عمل وبيئة جديدة بعيداً عن الدلتا والوادى التى أصبحت مكتظة بالسكان ويعيد توزيع الخريطة السكانية من جديد.

ومن جانبه أكد محمد نشأت العمدة، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن زيادة الصادرات المصرية للخارج، مقارنة بما كان في العام الماضي، يؤكد حدوث طفرة حقيقية في الاقتصاد المصري ونموا في الإنتاجية دفع لزيادة الصادرات.

وأوضح نشأت في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن تدفق الصادرات المصرية لدول تجمع العشرين والاتحاد الأوروبي والدول العربية، يؤكد جودتها وتلهف الجميع لاستلامها، لافتا إلي أن زيادة الصادرات للخارج ووصولها إلى هذا الرقم الضخم يؤكد أن تحقيق هدف الوصول إلى 100 مليار دولار خلال عامين أو أقل سيصبح هدفا قريب المنال وقادرون على تحقيقه مع الطفرة الاقتصادية بالبلد تحت توجيهات الرئيس السيسي.

وقال النائب، إن تطلع الحكومة لزيادة نسبة الصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار يؤكد حرصها علي زيادة القيمة المضافة مما يعود بالنفع علي الاقتصاد المصري.

وشدد النائب أحمد نشأت، على أن الحوافز الاقتصادية، التي تقدمها الدولة للمصدرين ودعم الصادرات، تكشف اهتماما كبيرًا من جانب القيادة السياسية، بتعزيز وضع الاقتصاد المصري.

كما قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية وبتوجيهات ورؤى الرئيس السيسي، أمامها أهداف اقتصادية عظيمة خلال الفترة القادمة، في مقدمتها الوصول بالصادرات المصرية للخارج إلى نحو 100 مليار دولار سنويا، معربًا عن ثقته التامة في تحقيق هذا الهدف عبر رؤى القيادة السياسية المصرية، وتضافر مختلف أجهزة الدولة والحكومة لتحقيقه.

ونوه القطامي، في تصريحات له اليوم، بما أعلنه رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن الوصول بالصادرات المصرية للخارج في عام 2021 إلى نحو 45.2 مليار دولار، وهو أعلى رقم حققته مصر في تاريخها، مضيفا: إنها خطوة مهمة وناجحة وإنجاز تاريخي، في اطار تنفيذ توجيه الرئيس السيسي بأن تتجاوز الصادرات 100 مليار دولار، والتحرك نحو تشجيع القطاعات الصناعية والإنتاجية المختلفة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن زيادة الصادرات المصرية للخارج، يؤكد على مكانة مصر الإقليمية والدولية وينعكس على المواطن المصري بكل إيجابية كما يدفع بالاقتصاد للأمام.

كما أشاد النائب عمرو القطامي، بمواصلة إنشاء المجمعات الصناعية، والعمل على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة تمويلها وهو ما يفتح آفاقا واسعة للاقتصاد ومئات الآلاف من فرص العمل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.