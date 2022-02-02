فصل الكهرباء عن 5 قرى وتوابعها في كفر الشيخ غداً.. تفاصيل

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفرالشيخ وشركة الكهرباء، عن فصل التيار الكهربائي، غدا الخميس، عن 5 قرى وتوابعها، لإجراء أعمال الصيانة، بمراكز " كفر الشيخ ودسوق وسيدي سالم وبلطيم ومطوبس".

ومن جانبه، وجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بالإعلان عن المناطق التي ستشهد فصل التيار الكهربائي عنها.

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قال البيان الإعلامي، سيتم فصل التيار الكهربائي عن 5 قرى وتوابعها من الساعة التاسعة والربع صباحاً، حتى الساعة الثالثة عصراً، فسيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي محلة القصب بغرب كفر الشيخ، وتتأثر عمليات الفصل بقرية محلة القصب وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذي فرامون بشمال دسوق، وتتأثر بالفصل جزء من قرية فرامون، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي إبراهيم الدسوقي بمطوبس.

وتتأثر بعملية الفصل قرى الخريجين وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الغابات القبلية بالرياض، ويتأثر بالفصل مصنع السكر والغابات 7 و9، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الحفير بالحامول وتتأثر بالفصل الطرمبات والشراقوة.