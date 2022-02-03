فوائد عديدة لتناول البطاطا لصحتك فهى تحتوي على الفيتامينات مثل فيتامين C و B المركب ، والذي قد يساعد أيضًا في الامتصاص المناسب للكربوهيدرات. إليك وصفة البطاطا والفلفل المشوي بالفرن وخطوات الاعداد والقيمة الغذائية وفقا لموقع stylecraze.

معلومات عن الوجبة

نوع الطبق :جانبي

وقت التحضير: 5 دقائق

وقت الطهي: 25 دقيقة

عدد السعرات: 6 سعرات حرارية

عناصر الوجبة :

سعرات الحرارية: 97 كيلو كالوري | كربوهيدرات: 13 جم | بروتين: 2 جم | الدهون: 5 جم | الدهون المشبعة: 1 جم | صوديوم: 206 ملجم | بوتاسيوم: 349 ملجم | الألياف: 2 جم | السكر: 2 جم | فيتامين أ: 646 وحدة دولية | فيتامين ج: 50 مجم | كالسيوم: 13 ملجم | الحديد: 1ملغ

المقادير :



بطاطا

1/2 فلفل أحمر مقطع إلى شرائح

1/2 فليفلة برتقالية مقطعة إلى شرائح

1/2 فلفل أصفر مقطع إلى شرائح

1 بصلة حمراء

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة فلفل

أوراق الريحان الطازجة اختيارية



خطوات التحضير



1-سخني الفرن إلى درجة 450 درجة و رشي صينية خبز كبيرة برذاذ طهي غير لاصق.

2-تقطع البطاطا و الفلفل والبصل إلى قطع كبيرة إلى حد ما وتضاف البطاطس إلى وعاء كبير مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وربع ملعقة صغيرة من الملح وثلث ملعقة صغيرة من الفلفل.

3-يُقلب المزيج ويُسكب على صينية خبز ، مع ترك مساحة كافية في المنتصف للفلفل والبصل.

4-أضيفي الفلفل والبصل إلى الوعاء مع ما تبقى من زيت الزيتون والملح والفلفل.

5-يُقلب المزيج ويُسكب في منتصف صينية الخبز وتخبز لمدة 25 دقيقة أو حتى تنضج البطاطا

6- قبل التقديم مباشرة ، رشي الريحان الطازج.

