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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصفة البطاطا والفلفل المشوي بالفرن

بطاطا
بطاطا

فوائد عديدة لتناول البطاطا لصحتك فهى تحتوي على الفيتامينات مثل  فيتامين C و B المركب ، والذي قد يساعد أيضًا في الامتصاص المناسب للكربوهيدرات. إليك وصفة البطاطا والفلفل المشوي بالفرن وخطوات الاعداد والقيمة الغذائية وفقا لموقع stylecraze.

معلومات عن الوجبة 

نوع الطبق  :جانبي 

 وقت التحضير: 5 دقائق

وقت الطهي: 25 دقيقة 

عدد السعرات: 6 سعرات حرارية

عناصر الوجبة :

سعرات الحرارية: 97 كيلو كالوري | كربوهيدرات: 13 جم | بروتين: 2 جم | الدهون: 5 جم | الدهون المشبعة: 1 جم | صوديوم: 206 ملجم | بوتاسيوم: 349 ملجم | الألياف: 2 جم | السكر: 2 جم | فيتامين أ: 646 وحدة دولية | فيتامين ج: 50 مجم | كالسيوم: 13 ملجم | الحديد: 1ملغ

 

المقادير :


 بطاطا 
1/2 فلفل أحمر مقطع إلى شرائح
1/2 فليفلة برتقالية مقطعة إلى شرائح
1/2 فلفل أصفر مقطع إلى شرائح
1 بصلة حمراء
2 ملاعق كبيرة زيت زيتون
1/2 ملعقة صغيرة ملح
1/4 ملعقة صغيرة فلفل
أوراق الريحان الطازجة اختيارية
 

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خطوات التحضير 


1-سخني الفرن إلى درجة 450 درجة و رشي صينية خبز كبيرة برذاذ طهي غير لاصق.
2-تقطع البطاطا و الفلفل والبصل إلى قطع كبيرة إلى حد ما وتضاف البطاطس إلى وعاء كبير مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وربع ملعقة صغيرة من الملح وثلث ملعقة صغيرة من الفلفل. 

3-يُقلب المزيج ويُسكب على صينية خبز ، مع ترك مساحة كافية في المنتصف للفلفل والبصل.
4-أضيفي الفلفل والبصل إلى الوعاء مع ما تبقى من زيت الزيتون والملح والفلفل. 

5-يُقلب المزيج ويُسكب في منتصف صينية الخبز وتخبز لمدة 25 دقيقة أو حتى تنضج البطاطا
6- قبل التقديم مباشرة ، رشي الريحان الطازج.
 

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