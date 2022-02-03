مصر تسجل 2278 إصابة جديدة بكورونا.. وهجوم حوثي جديد يستهدف الإمارات.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

البرهان: اتخذنا قرارات لفرض هيبة الدولة

الإمارات تعلن اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة اخترقت مجالها الجوي

رئيس وزراء بريطانيا لبوتين: غزو أوكرانيا سيكون سوء تقدير بالغا

واشنطن تدين بـ"أشد العبارات" الهجوم الحوثي على الإمارات

غانتس يصل البحرين في أول زيارة لوزير دفاع إسرائيلي إلى دولة خليجية

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت "الوطن" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 2278 إصابة جديدة بكورونا و52 حالة وفاة، مضيفة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 430480 من ضمنهم 362525 حالة تم شفاؤها، و 22735 حالة وفاة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الأنباء" أن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان، أعلن أن المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية أصدر عددًا من القرارات الساعية إلى فرض هيبة الدولة، ووضع حلول نهائية تضمن عدم تكرار الفلتان الأمني.

وقالت "الجريدة" إن وزارة الدفاع الإماراتية، أعلنت اعتراض وتدمير 3 طائرات دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للدولة، بعيدًا عن المناطق المأهولة بالسكان، وقالت إنها على أُهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء.

وأشارت "القبس" إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية أدانت بأشد العبارات الهجوم الحوثي على الإمارات، مضيفة أن "الدبلوماسية هي السبيل الأفضل والوحيد لحل الأزمة في اليمن"، مشددة في الوقت نفسه على أن "هجمات الحوثيين ضد المدنيين هي العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى حل للأزمة".

وقالت "الوطن" إن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، وصل أمس إلى دولة البحرين في أول زيارة رسمية لوزير دفاع إسرائيلي منذ توقيع اتفاقيات أبراهام عام 2020، وفق ما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

دوليًا، ذكرت "الراي" أن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال إن جونسون أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن أي توغل في أراضي أوكرانيا سيكون سوء تقدير بالغا، وأنه عبر قلقه العميق إزاء النشاط العدائي الذي تقوم به روسيا على حدود أوكرانيا.

وأضاف أن جونسون "أكد ضرورة إيجاد سبيل للمضي قدما يضمن احترام سلامة أراضي أوكرانيا وحقها في الدفاع عن نفسها. شدد رئيس الوزراء على أن أي توغل روسي آخر في أراضي أوكرانيا سيكون سوء تقدير بالغا".