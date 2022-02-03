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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

القنوات الناقلة لمباريات أمم أفريقيا.. مصر ضد الكاميرون

مصر ضد الكاميرون
مصر ضد الكاميرون

يلتقى اليوم الخميس، منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش نظيره الكاميروني في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا.

تردد القنوات الناقلة لـ مباراة مصر والكاميرون فى كأس أمم إفريقيا 2021

تردد قنوات «بي إن سبورتس إتش دي ماكس»:

القمر: نايل سات
التردد: 11084

معدل الترميز: 27500

معدل التصحيح: 2/3

الاستقطاب: أفقي

وبالإضافة إلى قنوات «بي إن سبورتس» تذيع قنوات أخرى مباراة مصر وكوت ديفوار بكأس أمم أفريقيا بشكل مجاني وهي:

 

قناة «آر تي بي»

وتذيع قناة آر تي بي البوركينية المجانية بدون تشفير، مباريات البطولة عبر القمر الصناعي: يوتلسات، بتردد: 11900 / H 27500.


قناة «آر تي أي»

كذلك تذيع فضائية آر تي أي الإيفوارية مباريات البطولة من خلال القمر الصناعي بدر، بتردد: 11996 / H 27500.
 

القناة الجزائرية:

كذلك تذيع القناة الجزائرية الأولى، عبر القمر الصناعي النايل سات، بتردد: 11680 عمودي، معدل الترميز: 27500 ( 5/6).
 

قناة «النبأ»

وتذيع قناة النبأ الليبية مباريات البطولة عبر القمر الصناعي النايل سات، بتردد: 11096، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

 موعد مباراة مصر والكاميرون 

 تقام مباراة منتخب مصر والكاميرون في تمام  الساعة التاسعة مساء ، وسط ترقب كبير من جماهير الكرة المصرية والعربية التي تساند منتخب الفراعنة  .

 

رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم يصل الكاميرون

ووصل جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم إلى مقر إقامة المنتخب الوطني في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

مصر والكاميرون

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون 

تذاع مباراة مصر والكاميرون  على قناتى beIN Sports HD 1 Max و beIN Sports HD 2 Max

ويتفوق منتخب مصر الوطني، في تاريخ مواجهات الفريقين الذي حقق الفوز في 13 مباراة مقابل 6 انتصارات للأسود بينما انتهت 7 لقاءات بالتعادل.

وسجل منتخب الفراعنة الكبار 33 هدفا مقابل 20 هدفا للكاميرون، وذلك خلال 26 مواجهة بين الفريقين.

كانت لجنة الانضباط داخل الكاف وجهت اتهامات إلى لاعبي ومسئولي مصر والمغرب بسوء السلوك في المباراة.

وأشار مسئولو المباراة المذكورة في تقاريرهم إلى أنه في نهاية المباراة كانت هناك مشاجرات بين مساعد مدرب مصر روجيريو باولو دوس سانتوس سيزار دي سا ورئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم السيد فوزي لقجع. وتلا ذلك اشتباك عام تم فيه تحديد اللاعب المغربي سفيان بوفال ولاعب مصر مروان مصطفى داود.

وجاءت قرارت لجنة CAF للانضباط على النحو التالي:

- إيقاف مروان محمد مصطفى داود، لاعب مصر رقم 27، لمباراتيه المقبلتين وهما المباراة رقم 50 (نصف النهائي) والمباراة رقم 52 (النهائي) أو المباراة رقم 51 (مباراة المركز الثالث) لسلوكه العنيف، وفرض غرامة قدرها 5000 دولار على الاتحاد المصري.

- إيقاف مساعد مدرب مصر السيد روجيريو باولو دوس سانتوس سيزار دي سا عن مبارياته الأربع القادمة، وهي المباراة رقم 50 (نصف النهائي) والمباراة رقم 52 (النهائي) أو مباراة رقم 51 (مباراة المركز الثالث)، بالإضافة إلى المباراتين التاليتين مع منتخب بلاده، لاستخدامه لفتة بذيئة، وفرض غرامة قدرها 10000 دولار أمريكي على الاتحاد المصري.

-  فرض غرامة مالية مقدارها 10000 دولار أمريكي على الاتحاد المصري للمعتدين المجهولين بالحادثة المذكورة أعلاه.

-  توجيه تحذير إلى كارلوس كيروش، مدرب منتخب مصر، بسبب سلوكه غير المقبول على مقاعد البدلاء.

- إيقاف لاعبي المغرب رقم 18 سفيان شكلا، ورقم 17 سفيان بوفال، للمباراتين المقبلتين مع المنتخب بسبب سلوكهما العنيف.

-  فرض غرامة قدرها 10000 دولار على الاتحاد المغربي للمعتدين المجهولين بالحادثة المذكورة أعلاه.

- توجيه تحذير إلى المسئولين المغاربة الذين تواجدوا على مقاعد البدلاء بسبب سلوكهم غير الرياضي.

تردد القنوات الناقلة لـ مباراة مصر والكاميرون فى كأس أمم إفريقيا 2021 مصر منتخب مصر بي إن سبورتس كاس امم افريقيا

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