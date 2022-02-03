نهاد سميرعن مباراة الكاميرون : كلنا قلب واحد ورا المنتخب

قالت الإعلامية نهاد سمير: "جميع المصريين اليوم هتتجمع الساعة الـ9 مساء.. ونكون على قلب رجل واحد ورا منتخبنا الوطني"، مشيرة إلى أن اليوم لقاء مهم فى الدور القبل النهائي لبطولة الأمم الإفريقية أمام منتخب الكاميرون القوي والعنيد.

وأضافت "سمير"، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد": "منتخبنا قادر لإستعادة الأمجاد والذكريات التي عشناها مع سبع بطولات من تلك البطولة.. ويستطيع تحقيق تاريخ جديد بتحقيقه البطولة الثامنة بأمم إفريقيا".

ومن جانبها، قالت الإعلامية هند النعسانى: "منتخب الكاميرون حقق اللقب على حسابنا عام 2017.. ومباراة النهاردة مباراة مهمة جدا وإن شاء الله الجهاز الفني للمنتخب واللاعبين يكونوا استعدوا كويس لها.. والمهم أن منتخبنا اليوم يظهر بالشكل والأداء اللي شوفناه فى المباريات السابقة".