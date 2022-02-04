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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: قرارت الإصلاح الاقتصادي ساهمت فى ارتفاع احتياط النقد الأجنبي

أحمد سمير ، عضو
أحمد سمير ، عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس الشيوخ

 أكد النائب، أحمد سمير عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس الشيوخ ، أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي استطاعت أن تحول التحديات التى واجهتها إلى فرص تنموية ومشروعات عملاقة كبيرة تكون بمثابة حائط سد أمام أى أزمات  طارئة .

 

و أشار “ سمير ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن تقرير موديز جاء نتيجة اتباع الحكومة المصرية لخطط وسياسات مالية استهدفت التعامل مع التداعيات السلبية ومواجهة الأزمات على المدى طويل الأجل،الأمر الذي ساهم فى حماية مؤسسات الدولة ومشروعاتها من الانهيار.

 

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موديز: قوة الأداء المالي والنمو الاقتصادي يدفعان البنوك المصرية نحو نظرة مستقبلية "مستقرة"

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وزير المالية: حققنا نموا فى الإيرادات بنسبة 15.7 %

 

و أوضح عضو الشيوخ أن الإصلاح الاقتصادي كان له الأثر الإيجابي الأكبر على ارتفاع احتياط النقد الأجنبي ، و وضع مصر على الخريطة الاستثمارية للمستثمرين العرب والأجانب والمحليين على حد السواء،مؤكدا أن ارتفاع معدلات النمو بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي .

أحمد سمير لجنة الشئون الاقتصادية مجلس الشيوخ النقد الأجنبي الرئيس السيسي

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