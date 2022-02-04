برلماني: قرارت الإصلاح الاقتصادي ساهمت فى ارتفاع احتياط النقد الأجنبي

أكد النائب، أحمد سمير عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس الشيوخ ، أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي استطاعت أن تحول التحديات التى واجهتها إلى فرص تنموية ومشروعات عملاقة كبيرة تكون بمثابة حائط سد أمام أى أزمات طارئة .

و أشار “ سمير ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن تقرير موديز جاء نتيجة اتباع الحكومة المصرية لخطط وسياسات مالية استهدفت التعامل مع التداعيات السلبية ومواجهة الأزمات على المدى طويل الأجل،الأمر الذي ساهم فى حماية مؤسسات الدولة ومشروعاتها من الانهيار.

و أوضح عضو الشيوخ أن الإصلاح الاقتصادي كان له الأثر الإيجابي الأكبر على ارتفاع احتياط النقد الأجنبي ، و وضع مصر على الخريطة الاستثمارية للمستثمرين العرب والأجانب والمحليين على حد السواء،مؤكدا أن ارتفاع معدلات النمو بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي .