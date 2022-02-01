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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تحويل العقد المؤقت إلى دائم.. مجلس الشيوخ يرصد ملامح قانون العمل الجديد

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

نشر مجلس الشيوخ، إنفوجراف بأهم ملامح مشروع قانون العمل الجديد، الذي ناقشه المجلس خلال جلساته السابقة وآخرها جلسة أمس الاثنين. 


وجاءت أهم ملامح قانون العمل الجديد كالآتي:

1- قانون العمل الجديد يحقق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل

2- قانون العمل الجديد يكرس مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل الانتاج

3- قانون العمل الجديد عالج  السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣

4- قانون العمل الجديد يحقق  الأمان الوظيفي و يحظر الفصل التعسفي و ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل

5- قانون العمل الجديد يحقق العدالة بين مصالح العمـال وأصحاب العمل

6- القانون يعطي اختصاص جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة

7- قانون العمل الجدد ألغى القانون قرار الفصل من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التي تقر بفصل العامل من عدمه

8- قانون العمل الجديد يقضي بتحويل  العقد المؤقت إلى عقد دائم بعد ٤ سنوات بقوة القانون

9- قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة

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