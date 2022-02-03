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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء عاجل لـ روسيا بعد قرار منع بث "آر تي" بألمانيا

علم روسيا
علم روسيا

ردت موسكو، اليوم الخميس، على قرار حظر قناة "روسيا اليوم" في ألمانيا، بإغلاق قناة "دويتشه فيله" التابعة لبرلين.

وكان الكرملين، أعرب اليوم الخميس، عن قلقه إزاء قرار الهيئة الألمانية المعنية بالرقابة على وسائل الإعلام حظر بث قناة "روسيا اليوم RT" الناطقة باللغة الألمانية في البلاد، مؤكدا أنه "انتهاك لحرية التعبير".

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وكانت هيئة الرقابة الألمانية MABB، أعلنت، أمس الأربعاء، حظر بث قناة "روسيا اليوم"، مشيرة إلى أن هذا القرار تم اتخاذه نظرا لـ "عدم امتلاكها الرخصة المطلوبة".

ووفقا لوكالة "سبوتنيك انترناشونال" الروسية، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن:  "الكرملين يشعر بالقلق إزاء الوضع مع قناة روسيا اليوم في ألمانيا ويعتبره انتهاكًا لحرية التعبير".

وقال بيسكوف إن: "الوضع واضح تماما. وسائل الإعلام الروسية وليس وسائل الإعلام الدولية، ممنوعة من البث في ألمانيا".

وأضاف: "لا يسعنا إلا أن نعبر عن أسفنا تجاه هذا الخطوة".

وبدورها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن روسيا ستعلن إجراءات انتقامية ضد وسائل الإعلام الألمانية في وقت لاحق من اليوم بسبب حظر بث قناة "روسيا اليوم"، الناطقة بالألمانية.

وقالت زاخاروفا عبر "تليجرام" إنه: "وفقا للإجراءات الانتقامية الروسية، التي سيتم الإعلان عنها اليوم، سيكون أمرًا لا يغتفر للسيدة تيريزا ريبيرو ممثلة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعنية بحرية وسائل الإعلام، أن تتحدث علانية."

وتابعت: "أولا، إنهم ينتقمون. ثانيًا، بعد أن التزمت الصمت مرة، من سيصدقك".

وأشارت زاخاروفا إلى أن" منظمة الأمن والتعاون في أوروبا كانت صامتة بشأن قرار ألمانيا حظر بث روسيا اليوم".

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