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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة طبية لعلاج المواطنين بالمجان بقرية الراشدة بالوادي الجديد

جانب من القافله
جانب من القافله

شهدت قرية "الراشدة" بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، فعاليات قافلة طبية مجانية بمقر الوحدة الصحية للقرية.

قال النائب محمد علي عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ عن الوادي الجديد، وأمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، إن الحزب نفذ القافلة التي قدمت خدماتها بقرية "الراشدة" والقرى التابعة لها والقريبة منها، وضمت 3 تخصصات طبية " باطنية –أسنان – أنف وأذن وحنجرة "، وجرى توقيع الكشف على 104مواطنين بالمجان، وإجراء تحاليل الضغط والسكر لأهالي المنطقة والقرى المجاورة لها.

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وأضاف عبد الغني، أن القافلة تأتي في إطار التوجهات العامة للدولة، والمبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، ومن منطلق حرص الحزب بالمحافظة على صحة المواطن، للوصول بالخدمة الطبية للمناطق النائية والمحرومة، وانطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وبإشراف جمال آدم أمين الحزب بمحافظة الوادي الجديد.

قافلة طبية المبادرة الرئاسية المواطنين صحة المواطن حزب مستقبل وطن محمد علي الوحده الصحيه مجلس الشيوخ حياة كريمة

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