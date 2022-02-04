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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار فئات تويوتا روميون موديل 2022 في مصر .. صور

تويوتا روميون موديل
تويوتا روميون موديل 2022

تعتبر السيارة تويوتا روميون موديل 2022 واحدة من الإصدارات العائلية، نسبة إلى مساحتها الداخلية الرحبة، وتعد هي احدث المنضمين داخل السوق المصري وسط عائلة تويوتا، حيث تضم باقة متنوعة من التجهيزات باختلاف كل فئة.

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 تويوتا روميون موديل 2022 

مواصفات السيارة تويوتا روميون موديل 2022 

 

تحتوي السيارة تويوتا روميون موديل 2022 على فرامل مانعة للانغلاق ABS، مع برنامج التوزيع الالكتروني EBD، بالاضافة إلى خاصية دعم المكابح BA، وحساسات ركن خلفية لسهولة الاصطفاف، وكاميرا خلفية لدعم قائد المركبة، مع مرايات جانبية كهربائية، ونظام الحماية ضد السرقات، إلى جانب منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.

 تويوتا روميون موديل 2022 

وترتكز السيارة تويوتا روميون موديل 2022 على جنوط رياضية 15 بوصة، مع مصابيح امامية حادة المظهر، وشبكة هوائية متعددة الفتحات الهوائية، بينما تضم من الداخل 4 زجاج كهربائي، ومقود حركة متعدد الوظائف، بالاضافة إلى شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 7 بوصة، وزر تفعيل وايقاف المحرك، مع نظام صوتي وترفيهي.

 تويوتا روميون موديل 2022 

وتعتمد السيارة تويوتا روميون موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 103 حصانا، و 138 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات يعمل بتقنية الدفع الأمامي.

 تويوتا روميون موديل 2022 

بينما تصل السرعة القصوى للسيارة تويوتا روميون موديل 2022 إلى 175 كيلومتر في الساعة، وبهذه الامكانيات تنطلق السيارة من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 13.5 ثانية.

 تويوتا روميون موديل 2022 

أسعار السيارة تويوتا روميون موديل 2022 بالسوق المصري 

 

الفئة الأولى تويوتا روميون GL موديل 2022 محرك 1500 سي سي بسعر 280,000 جنيه.

الفئة الثانية تويوتا روميون GLX موديل 2022 محرك 1500 سي سي بسعر 310,000 جنيه.

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