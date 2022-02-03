أيتن عامر: مش بخاف من الحسد وكل حاجة مكتوبة عند ربنا

أكدت الفنانة أيتن عامر، أنها لا تخشى من الحسد ولا تصدق فيه رغم تحذير المقربين منها من الحسد، قائلة: "أنا مش بخاف من الحسد ولا أصدق فيه واللي حوليا كلهم بيقنعوني أنه موجود وغلط، ولكن أنا بقول كل حاجة مكتوبة عند ربنا ومعنديش فوبيا من الحسد وعارفه انه موجود".

وأوضحت الفنانة أيتن عامر، خلال حواره ببرنامج "حبر سري" مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنها لا تنشر صور أبنائهم على السوشيال ميديا ليس خوفا من الحسد ولكن لأنها عانت في طفولتها من شهرة أختها النجمة وفاء عامر ولا تريد أن يعاني أبناءها من نفس الظروف.

وتابعت: "مش بنزل صور ولادي على السوشيال ميديا عشان أنا عنيت من وأنا صغيرة من شهرة اختي فمش بنشر صور ولادي عشان ميتعرضوش لنفس المعاناة، وأنا كنت فى فترة عانيت من هذا وركزت فى دائرة الصحاب وعشان كده معنديش صحاب كتير".