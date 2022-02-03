تحرير 1499 محضر تموينى بدمياط للمخالفين خلال الشهر الماضي 

محافظة دمياط

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط عن تحرير (١٤٩٩) محضر حيال المخالفين خلال الحملات التى شنتها خلال شهر يناير الماضي تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف وتشديد الحملات الرقابية على الأسواق و المخابز ومستودعات الغاز ، للتأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة و المواد البترولية بالأسواق ، بالمواصفات والموازين .

حيث تضمنت تحرير (١١١) محضر للمخابز لوجود مخالفات منها نقص وزن رغيف الخبز و التوقف عن الإنتاج والعمل دون ترخيص .

وبالمتابعة الميدانية على الأسواق لمتابعة حركة السلع ، فقد تم تحرير (١٣٨٨) محضر بعد رصد مخالفات متعددة ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وضبط حالات غش تجاري وعدم وجود شهادات صحية وبيع لحوم مكشوفة .

وفي السياق ذاته ،فقد قامت المديرية بأخذ ٦٠ عينة من الدقيق المُعد للطحن و دقيق ٨٢٪ والنخالة بالإضافة إلى ١٨ عينة من المواد الغذائية للتأكد من مطابقتهم للمواصفات .

هذا وقد أكدت المديرية حرصها على تكثيف المرور على المنشأت التموينية بأنواعها ومكافحة الغش التجاري وضمان وصول الدعم لمستحقيه حيث أنها لا تدٌخر جهدًا في المرور و المتابعة الدورية على الأسواق والمخابز ومستودعات المواد البترولية تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط فى هذا الشأن .

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