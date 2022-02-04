الكشف على 1809 مواطنين بدمياط مجانا

محافظة دمياط





تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى القائم بعمل وزير الصحة والسكان، إنطلقت أمس الأربعاء قافلة طبية بقرية الوسطانى بمركز كفر سعد، نظمتها مديرية الصحة واستمرت حتى اليوم الخميس .

تضمنت كافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان بالإضافة إلى وحدة متخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا وذلك للوصول لعدد اكبر من المستهدفين وفقاً لرؤية الدولة فى هذا الشأن..

وفى هذا السياق،، تضمن البيان الصادر عن مديرية الصحة بدمياط برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد، عدد المستفيدين من القافلة وذلك بعدد ١٨٠٩ مواطن، هذا إلى جانب تحويل عدد ١٣ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات و كذا إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد ٦ حالات، بالإضافة إلى إجراء ٦٠٤ تحليل معملى و فحص ١٨ حالة بالأشعة و ٢٧ حالة أخرى بالسونار..

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