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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

الكشف على 1809 مواطنين بدمياط مجانا

قوافل علاجيه بدمياط
قوافل علاجيه بدمياط



تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى القائم بعمل وزير الصحة والسكان، إنطلقت أمس الأربعاء قافلة طبية بقرية الوسطانى بمركز كفر سعد، نظمتها مديرية الصحة واستمرت حتى اليوم الخميس .

 تضمنت كافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان بالإضافة إلى وحدة متخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا وذلك للوصول لعدد اكبر من المستهدفين وفقاً لرؤية الدولة فى هذا الشأن..

وفى هذا السياق،، تضمن البيان الصادر عن مديرية الصحة بدمياط برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد، عدد المستفيدين من القافلة وذلك بعدد ١٨٠٩ مواطن، هذا إلى جانب تحويل عدد ١٣ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات و كذا إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد ٦ حالات، بالإضافة إلى إجراء ٦٠٤ تحليل معملى و فحص ١٨ حالة بالأشعة و ٢٧ حالة أخرى بالسونار..

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دمياط فيروس كورونا الصحة مديرية الصحة على نفقة الدولة

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