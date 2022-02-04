عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد زيادة أسعار البنزين.. الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة التلاعب

زيادة أسعار البنزين
زيادة أسعار البنزين

قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع يناير /مارس 2022.

وأعلنت اللجنة، أنه تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً ، حيث تأتي توصيات اللجنة في ضوء الأوضاع الحالية التي يمر بها العالم وحدوث تذبذب شديد في الأسعار العالمية ، نتيجة لما خلفته جائحة كورونا من آثار سلبية عانت منها اقتصاديات دول العالم أجمع .

 

زيادة أسعار البنزين 

 

ورفعت وزارة البترول أسعار بنزين وغاز السيارات بقيمة ربع جنيه للتر الواحد، وجاءت الأسعار وفقا للآتي:

 7.25 جنيه للبتر بنزين 80 و 8.50 جنيه للتر البنزين 92 و 9.50 جنيه للتر بنزين 95 وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر .

txt

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة أسعار البنزين 2022

txt

زيادة أسعار البنزين بأنواعه 25 قرشًا وثبات سعر السولار

 

عقوبة التلاعب في أسعار البنزين

 

فى سياق متصل، حدد قانون شئون التموين ضوابط وآليات تداول المنتجات المدعومة من الدولة، علاوة على وجود الرقابة والتفتيش المستمر عليها، للقضاء على الممارسات الإحتكارية التموينية من قبل التجار و مستفيدي الدعم بشكل عام، ضمانا لتحقيق الإستقرار التمويني، والتصدي لأشكال التلاعب في السلع الأساسية من زيادة أسعار أو حجب وإحتكار. 

 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1- تفريغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها  إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.

2- اخفاء المنتجات البترولية المعدة للبيع عن التداول أو البيع .

3- خلط المنتجات البترولية بقصد الاتجار أوغير مواصفاتها، أو اشترى لغير استعماله الشخصى منتجات بترولية أو امتنع عن بيعها للغير.

4-  توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية ،أو أقر بصرفها لغير مستحق.

5- نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة على وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

6- أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء ترخيص المحل.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، كل من هرب موادا بترولية ومنتجات محظور تصديرها خارج البلاد.

لجنة التسعير التلقائي قانون شئون التموين عقوبة المنتجات البترولية زيادة أسعار البنزين أسعار البنزين

ترشيحاتنا

بينها مصر وقطر.. الاتحاد الأوروبي يلجأ لهذه الدول لتنويع مصادر إمدادات الغاز

أسعار العملات الأجنبية لدى البنك الأهلي اليوم الجمعة

أسباب زيادة أسعار البنزين مطلع 2022

بعد زيادة أسعار البنزين.. الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة التلاعب

بعد الزيادة الجديدة.. مراحل تسعير البنزين في مصر

أسعار فئات تويوتا روميون موديل 2022 في مصر .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي أمم إفريقيا .. تحديث بالصور

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة أسعار البنزين 2022

زيادة أسعار البنزين بأنواعه 25 قرشًا وثبات سعر السولار

وفاة المخرج جلال الشرقاوي متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا

على قيد الحياة.. أحدث فيديو للطفل ريان داخل البئر

خاص من المغرب| كواليس الساعات الأخيرة لإنقاذ الطفل ريان .. طائرة ملكية مجهزة لنقله

تحويل العقد القديم .. تشريع جديد يعيد التوازن بين المالك والمستأجر

مصر ضد الكاميرون.. القنوات الناقلة لمباريات أمم أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم كلثوم تعيد الغناء من أجله.. سر ترديد عظمة على عظمة يا ست في حفلات كوكب الشرق

وائل كفوري يتألق في حفل غنائي بموسم الرياض.. صور

منتخب الساجدين يهزم بكاري جاساما ويطيح بالكاميرون.. هل يحقق الفراعنة حلم البطولة الثامنة؟

مصر والسنغال .. وزير الشباب والرياضة يهنئ الفراعنة على الوصول لنهائي إفريقيا|صور

فيديو

فيديو جراف.. هل تواجه أيتن عامر السجن بسبب 33 مليون جنيه

تطورات الحالة الصحية لهاني الناظر.. ونجله يطلب الدعاء

سر انسحاب عايدة عبد العزيز من مسلسل غاضبون وغاضبات بعد 5 حلقات

أسرة النني: المصريون قادرون على عبور الكاميرون ونتوقع الفوز 2-0

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

اﻟﻤﺰﻳﺪ