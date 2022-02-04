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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين قبل افتتاح الأولمبياد: العلاقات الثنائية مع الصين اكتسبت طابعا غير مسبوق

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن شركات النفط الروسية أعدت حلولاً جديدة لتوريد الهيدروكربونات إلى الصين وعقدا لتوريد 10 مليارات متر مكعب سنويًا من الغاز.

وأضاف بوتين أثناء اجتماعه بنظيره الصيني: "العلاقات بين روسيا والصين خير مثال على العلاقات الثنائية".

وتابع: "أما بالنسبة لعلاقاتنا الثنائية، فهي تتطور بشكل واضح، بروح الصداقة والشراكة الإستراتيجية، واكتسبت طابعا غير مسبوق حقًا. وهي مثال على العلاقات الجديرة التي تساعد بعضها البعض على التطور وفي نفس الوقت تدعم كل منهما الأخرى".

وخلال المحادثات أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، التزام الصين وروسيا بتطوير العلاقات الثنائية على الرغم من الوباء.

وأضاف: "الثقة السياسية والاستراتيجية المتبادلة بين بكين وموسكو مستمرة في النمو".

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ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق اليوم إلى الصين، لحضور حفل افتتاح الأولمبيادبببب الشتوية، ولقاء نظيره الصيني، شي جين بينج.

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن اجتماع رئيسي روسيا والصين سيعقد يوم الجمعة قبل حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية 2022، التي ستقام في الساعة 14:00 بتوقيت القاهرة.

 

بوتين الصين روسيا العلاقات الثنائية الاولمبياد

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