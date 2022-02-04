خلي بالك.. إرشادات الإدارة العامة للمرور للقيادة الآمنة في الطقس السيء

رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

وتشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية غير المستقرة منذ أمس الخميس وزادت مع تساقط الأمطار صباح اليوم الجمعة، لذلك تنصح الإدارة العامة للمرور سائقي السيارات باتباع بعض الإجراءات لقيادة آمنة أثناء الطقس السيىء وهي كالتالي:-

-تهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية بحيث تغطي مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف.

- مراعاة احتمالية وجود منخفضات على الطرق مغطاة بالمياه

- إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع وضع النور الأمامي في الوضع المنخفض تجنبًا لانعكاس الضوء بفعل الشبورة مما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية.

- زيادة مسافة التتابع الآمن بين سيارتك والسيارة التي أمامك.

- الالتزام بالمسار (الحارة المرورية) مع الاسترشاد بالخطوط الأرضية

- السير في الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع.

- فتح جزئي لأحد النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج.

- استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئيًا بالنسبة للغير.

- استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعًا.

- استعمال ماسحات الزجاج حال الإحتياج.

- عدم التوقف في نهر الطريق أو حتى أكتافه مطلقًا.

- فى حالة حدوث عطل فجائي للمركبة, يتم إيقافها خارج الجانب الأيمن للطريق، وتشغيل كافة الأنوار ووضع المثلث العاكس قبل المركبة ب 30 متر في إتجاه السير.

- التزم كي تصل سالمًا .