إسرائيل تمنح السلطة الفلسطينية دفعة جديدة من لم الشمل

ذكرت قناة “كان” العبرية صباح اليوم الجمعة، أن إسرائيل ستمنح السلطة الفلسطينية الموافقة على دفعة جديدة من أسماء لم الشمل لعائلات فلسطينية.



ونقلت القناة العبرية، عن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ قوله، أنه سيتم اليوم الجمعة الإعلان عن 700 موافقة للم الشمل لعائلات فلسطينية.





وكان حسين الشيخ، أعلن في 30 أغسطس من العام الماضي، أنه تم الاتفاق مع الحكومة الإسرائيلية على تسوية أوضاع 10,000 مواطن فلسطيني تشمل موافقات هويات جديدة وتغيير عنوان، وذلك بعد 12 عاماً من توقف العمل بملف جمع شمل العائلات والناتج عن الانغلاق السياسي الإسرائيلي، بعد تفاهمات بين السلطة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي.