أحرونوت: أمريكا أبلغت إسرائيل مسبقا بعملية اغتيال زعيم داعش

ذكر موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، الليلة الماضية، أن الولايات المتحدة الأمريكية، أبلغت إسرائيل مسبقًا، بالعملية العسكرية الخاصة لاغتيال زعيم تنظيم داعش أبو إبراهيم القريشي.

وبحسب الموقع، فإنه تم إبلاغ تل أبيب بالعملية قبل تنفيذها عبر القنوات الأمنية، مشيرًا إلى أن القريشي كان سابقًا مسؤولًا عن “ملف إسرائيل” في تنظيم داعش.

ورحب رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت أمس بعملية قتل القريشي، وقال “العالم أصبح أكثر أمانًا بعد القضاء على زعيم داعش”، مقدمًا التهنئة للولايات المتحدة.





فيما وصف وزير الجيش الإسرائيلي بيني جانتس، العملية بأنها مهمة وشجاعة وحازمة، وبمثابة رسالة أميركية واضحة للعالم، أنه باستطاعة الولايات المتحدة أن تفعل ما تريد.

وتعتبر عملية اغتيال القريشي أكبر عملية عسكرية أمريكية في سوريا منذ اغتيال زعيم تنظيم داعش السابق أبو بكر البغدادي عام 2019، في عملية مماثلة بمحافظة إدلب.