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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس نادي الوحدة يكرم بعثة الأهلي بالإمارات..صور

صدى البلد

حرص خالد راشد الهنائي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لنادي الوحدة الإماراتي، على تكريم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات، وذلك عقب انتهاء مران الفريق الرئيسي على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة في أبو ظبي.
 
وقام الهنائي بإهداء المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي، رئيس بعثة الأهلي في الإمارات، تيشيرت نادي الوحدة الإماراتي، وتكريم بعثة الأهلي بمناسبة مشاركة الفريق للمرة السابعة في مونديال الأندية.

وأعرب مرتجي خلال التكريم عن سعادته بالعلاقات الطيبة التي تجمع النادي الأهلي بنادي الوحدة والأندية الإماراتية والعربية الشقيقة.

وخاض الأهلي مرانه الرئيسي مساء اليوم على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة في أبو ظبي بالإمارات. 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إف سي مونتيري بطل المكسيك في بداية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية، والمحدد له السادسة والنصف بتوقيت القاهرة مساء غدٍ السبت.‎

 

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خالد راشد الهنائي نادي الوحدة الاماراتي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كأس العالم للأندية بالإمارات بنادي الوحدة في أبو ظبي

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