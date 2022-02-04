رئيس مركز تطوير الوافدين بالأزهر تجتمع مع فريق تصميم اختبار كفاءة اللغة العربية

اجتمعت الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب مع فريق تصميم اختبار كفاءة اللغة العربية، المكون من قيادات الأزهر الشريف وأساتذة اللغة العربية بجامعة الأزهر، وكبار أساتذة الجامعات المصرية في مختلف التخصصات اللغة العربية واللغات التقابلية، وأساتذة تكنولوجيا التعليم، والمناهج وطرق التدريس وعلم النفس التربوي.

وفي بداية اللقاء تم عمل عرض تقديمي لاستعراض وشرح توجهات المشروع والأطر العالمية في طرق تدريس اللغات بما يتناسب مع اللغة العربية.

وأكدت الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس المركز أن الهدف من المشروع بناء وتطوير اختبار مرجعي مقنن لقياس الكفاءة اللغوية في اللغة العربية بوصفها لغة أجنبية تساهم في تقييم كفاءة متعلمي اللغة العربية.

يأتي هذا انطلاقًا من اهتمام فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمد جسور التواصل اللغوي والثقافي مع شعوب العالم المختلفة، والعمل على نشر اللغة العربية والاهتمام بها وتعلمها، وتنفيذًا لتوجيهاته.

