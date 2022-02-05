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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. السيسي يحضر حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين.. وموعد انتهاء أزمة الإيجار القديم

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار العاجلة والقضايا  
المهمة، التي تخص عددا كبيرا من القراء، ونعرضها لكم خلال التقرير التالي:


شاهد... السيسي يحضر حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة  
والعشرين، في العاصمة الصينية بكين، وذلك إلى جانب الرئيس الصيني "شي جين بينج"،  
وتوماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، وعدد من رؤساء الدول والحكومات.

 

مصطفى بكري يحذر إبراهيم عيسى من اختراق الأمن القومي المصري
دافع الإعلامي مصطفى بكرى، عن الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مؤكدا أنه يواجه  
حملات كثيرة وتقولات كثيرة.


مصطفى بكرى يهاجم الإعلامى إبراهيم عيسى وآخرين: يسعون إلى تدمير مصر.. فيديو
هاجم الإعلامى  مصطفى بكرى، تصريحات الإعلامى إبراهيم عيسى وإعلاميين آخرين.

 

تعودت على هذا.. أول تعليق من سارة سلامة على صورة أبو جبل
كشفت الفنانة سارة سلامة، حقيقة صورتها المثيرة للجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال  
الساعات الأخيرة والتي ظهرت فيها مرتدية تيشيرت عليه صورة محمد أبو جبل حارس المنتخب  
المصري.

 

سجلت بموسوعة جينيس.. بحر البقر تسد العجز المائي لمصر بأكبر محطة في العالم
قال المهندس محمد غانم، المتحدث بأسم وزارة الري والموارد المائية، إن هناك مشروعات قومية  
يتم تنفيذها خلال الفترة الحالية، من أجل مواجهة التحديات المائية نتيجة الزيادة السكانية  
والإحتياجات الكبيرة من المياه، لذا يتم عمل مشروعات كبرى من تأهيل وتبطين الترع، والري  
الحديث وإستخدام مياه الصرف الزراعي.

 

بكرى لـ خالد أبو بكر: تأكد من الحقيقة قبل اتهامى والمطالبة بإسقاط حصانتي البرلمانية
وجه الإعلامى والنائب البرلمانى مصطفى بكرى، رسالة عتاب إلى المحامى خالد أبوبكر، وكيل  
مالك شقة الزمالك “مغارة على بابا”.

 

كيف سقط الطفل ريان في البئر؟.. والده يجيب
عرضت فضائية "العربية" تقريرا بعنوان، كيف سقط الطفل ريان فى البئر؟.

ووفقا للتقرير، يتساءل العديد من الناس عن كيفية ابتلاع البئر لريان، حيث كشف والده أنها كانت  
مغطاة بأخشاب وأنه انتظر إنتهاء الأمطار للشروع فى ترميم الفتحة دون ان يخطر بباله ان تقع  
هذه الكارثة.


الوزراء: تنظيم حوار مجتمعي قبل الانتهاء من قانون الإيجار القديم.. فيديو
قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مشكلة الإيجارات القديمة مشكلة  
حساسة ومعقدة.

 

وقعت على الأرض.. الفنانة بسمة تروي كواليس تعرضها لواقعتي تحرش| شاهد
روت الفنانة بسمة، كواليس تعرضها لواقعتي تحرش، قائلة: "حصلي حادثي تحرش في منطقة  
التجمع، فالواقعة الأولى كانت منذ حوالي 12 سنة، والحادث كان أكبر من أعرف أتصرف وأدافع  
عن نفسي، فسقطت على الأرض وكنت هموت ومبحبش أتذكر تفاصيله".

 

إغلاق المدارس.. عاصفة ثلجية عاتية تجتاح الولايات المتحدة.. فيديو
أذاعت فضائية "يورونيوز"، فيديو يعرض عاصفة ثلجية عاتية تجتاح وسط وشمال شرق الولايات  
المتحدة.


انحسار الامطار.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية.. فيديو
قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة  
أصدرت تحذير بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

 

التواصل الاجتماعي الرئيس عبد الفتاح السيسي مصطفى بكري مجلس الوزراء اخبار التوك شو الرئيس الصينى إبراهيم عيسى المتحدث باسم مجلس الوزراء

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