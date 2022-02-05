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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات سيدان موديل 2022 بالسوق البحريني .. صور

5 سيارات سيدان موديل
5 سيارات سيدان موديل 2022 بالسوق البحريني

يضم السوق البحريني العديد الاصدارات التي تحمل موديل 2022، حيث تتنوع بين فئة الكروس اوفر، والهاتشباك، والسيارات الخارقة، والرياضية متعددة الاستخدامات، إلى جانب فئة السيدان الشهيرة.

 

وفي هذا السيارة يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري 5 سيارات سيدان موديل 2022 بالسوق البحريني.

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5 سيارات سيدان موديل 2022 بالسوق البحريني 

1 – ام جي 5 موديل 2022 

 

حصلت السيارة ام جي 5 موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يمكنه انتاج قوة قدرها 112 حصانا، وعزم دوران يبلغ 150 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة CVT أوتوماتيكي الاداء يعمل عبر تقنية الدفع الأمامي للعجلات، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومتر في الساعة.

 

وتبدأ أسعار السيارة ام جي 5 موديل 2022 من 4.514 دينار إلى 5.460 دينار بحريني.

5 سيارات سيدان موديل 2022 بالسوق البحريني 

2 – نيسان صني موديل 2022 

 

دعمت السيارة نيسان صني موديل 2022 بمحرك 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 118 حصانا، وعزم دوران يبلغ 149 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة CVT، بينما تأتي السيارة بقياسات هيكلية بلغت 4.496 متر للطول، وبعرض يبلغ 1.740 متر، و 1.455 متر للارتفاع، مع ارتكاز على قاعدة عجلات طولها 2.618 متر، وسعة تخوين خلفية تتسع إلى 416 لتر.

 

ويتراوح سعر السيارة نيسان صني موديل 2022 داخل السوق البحريني من 5.995 دينار و 6.095 دينار.

5 سيارات سيدان موديل 2022 بالسوق البحريني 

3 – هوندا اكورد موديل 2022 

 

تمتلك السيارة هوندا اكورد موديل 2022 محرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي، بقوة 198 حصانا، وعزم دوران يبلغ 260 نيوتن/متر، بالاضافة إلى محرك اخر بقوة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 247 حصانا، وعزم دوران 370 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 205 كيلومتر في الساعة، والقدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم خلال 5.8 ثانية.

 

وتبدأ أسعار السيارة هوندا اكورد موديل 2022 من 9.300 دينار حتى 13.900 دينار بحريني.

5 سيارات سيدان موديل 2022 بالسوق البحريني 

 4 – هيونداي ازيرا موديل 2022 

 

تستمد السيارة هيونداي ازيرا موديل 2022 قوتها من محرك سداسي الاسطوانات سعة 3500 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 286 حصانا، وعزم دوران يبلغ 338 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي السرعات، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 7.4 ثانية.

 

ويتراوح سعر السيارة هيونداي ازيرا موديل 2022 داخل السوق البحريني بين 12 الف دينار و 13.500 دينار.

5 سيارات سيدان موديل 2022 بالسوق البحريني 

5 – الفا روميو جوليا موديل 2022 

 

تحتوي السيارة الفا روميو جوليا موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي، بقوة 200 حصانا، و 330 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 230 كم/ساعة، وتسارع من 0 لـ 100 كم في غضون 6.5 ثانية، إلى جانب قدرات عالية التجهيز عبر محرك سداسي الاسطوانات سعة 3900 سي سي، بقوة 505 حصانا، و 600 نيوتن/متر من عزم الدوران.

 

وتبدأ أسعار السيارة الفا روميو جوليا موديل 2022 من 18 الف دينار حتى 38 الف دينار بحريني.

بسبب انقطاع الكهرباء موديل 2022 سيدان 5 سيارات سيدان 5 سيارات سيدان موديل 2022

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